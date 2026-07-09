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SLETIO U ZRAČNU LUKU NA ZAKINTOSU

VIDEO Drama u Grčkoj: Borbeni avion F-16 planuo nakon što je prisilno sletio. 'Pilot je dobro'

Piše Antonela Šaponja,
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VIDEO Drama u Grčkoj: Borbeni avion F-16 planuo nakon što je prisilno sletio. 'Pilot je dobro'
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Na snimkama objavljenima na društvenim mrežama vidi se kako vatrogasci gase plamen koji je zahvatio avion na pisti

Grčki borbeni avion F-16C prisilno je sletio u međunarodnu zračnu luku na Zakintosu, nakon čega se zapalio. Prema prvim informacijama, pilot nije ozlijeđen, a požar je ubrzo ugašen. Riječ je o zrakoplovu grčkog ratnog zrakoplovstva koji je poletio iz zračne baze Araxos pokraj Patrasa. Lokalni mediji navode da je pilot bio prisiljen hitno sletjeti zbog tehničkog kvara, nakon što je na avionu izbio požar.

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Odmah je obavijestio Nacionalni centar za zračne operacije, Zapovjedništvo taktičkog zrakoplovstva i bazu Araxos iz koje je poletio, nakon čega je dobio upute da sleti u zračnu luku na Zakintosu.

Na snimkama objavljenima na društvenim mrežama vidi se kako vatrogasci gase plamen koji je zahvatio avion na pisti. Zbog incidenta aerodromske službe bile su u stanju najviše pripravnosti, a svi letovi privremeno su obustavljeni.

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Prema grčkim medijima, požar je izbio nakon prisilnog slijetanja, dok se kao razlog slijetanja navodi tehnički kvar. Dio izvještaja spominje mogućnost problema sa stajnim trapom, no službena potvrda uzroka još nije objavljena.

Avion pripada 116. borbenom krilu grčkog ratnog zrakoplovstva, a nakon gašenja požara slijedi istraga koja bi trebala utvrditi okolnosti incidenta.

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