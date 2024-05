VIDEO Drama u Istri: Obilna kiša poplavila je ceste u Novigradu, na teren su izašli i vatrogasci!

Grmljavinsko nevrijeme praćeno obilnom kišom potopilo je dijelove Novigrada u Istri, a na teren su izašli i vatrogasci koji su imali pune ruke posla.

- Mi smo morali voziti po trotoaru no bilo je štete kod drugih vozača. Ovdje nije bas tako često da budu ovakve poplave, a kiša i dalje pada - rekla nam je čitateljica.

Jedna od intervencija bila je i na novigradskoj Stradi Kontesi, a trajala je oko dva sata, piše portal Naša Bujština. Prema podacima s automatske postaje Istrameta u Umagu je u zadnja 24 sata palo 48,8, a u Bujama 58,0 mm kiše.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:52 Poplave | Video: čitatelj/24sata

Obilna kiša padala je i u Rijeci, a za riječku i gospićku regiju izdano je narančasto upozorenje koje označava opasno vrijeme. Tamo se očekuje obilna kiša te grmljavinsko nevrijeme s mjestimice izraženim i obilnim pljuskovima.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:24 Poplava u Istri | Video: Naša Bujština/Facebook

Nad sjeverni Jadran tijekom noći je ušla ciklona te će se tu i zadržati. Lokalne nestabilnosti u četvrtak bile su tek uvod u vremenski još "izazovniji" petak, tijekom kojeg će gotovo diljem Hrvatske biti kiše, često i u obliku obilnijih pljuskova s grmljavinom, lokalno i olujnog nevremena s tučom, najavio je za HRT u svojoj prognozi meteorolog Zoran Vakula.

Na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj očekuje se nestabilno vrijeme, uz narančasto upozorenje - drugog stupnja od moguća 3 - za često obilne pljuskove s grmljavinom, lokalno i nevrijeme, uz koje su moguće i bujične poplave. Temperatura zraka ujutro od 12 do 15 °C, uz more i do 18 °C, a poslijepodne 20 do 23 °C, u gorju malo niža.