Tropski pljusak pogodio je sjevernu Venezuelu u noći na nedjelju, prema nacionalnoj meteorološkoj službi Inameh.
VIDEO Dramatične snimke iz Venezuele. Obilne kiše izazvale strašne poplave, ima mrtvih
Tri osobe, od kojih dvije tinejdžerice, poginule su u poplavi koja je odnijela vozila nakon obilnih kiša u Caracasu, objavile su venezuelske vlasti u nedjelju a prenosi agencija France presse.
Tropski pljusak pogodio je sjevernu Venezuelu u noći na nedjelju, prema nacionalnoj meteorološkoj službi Inameh.
Dvije "maloljetnice odnijela je struja", rekao je zapovjednik vatrogasne službe Caracasa Pablo Antonio Palacios Salazar na Telegramu.
Lluvias azotan Caracas, desbordan el río Guaire y arrastran vehículos y personas— NotiExpresColor (@NotiExpressColo) August 16, 2026
Fuertes lluvias con descargas eléctricas azotaron diversos sectores en Caracas y los estados Miranda, La Guaira y Aragua durante la noche del pasado sábado 16 de agosto, lo que provocó el… pic.twitter.com/NWFsSRF51y
Žena u dobi od 49 godina također je poginula kada se srušio zid.
⛈️🇻🇪 Fuertes lluvias, descargas eléctricas y ráfagas de viento azotaron Caracas, Venezuela, entre la noche del sábado y la madrugada de este domingo, provocando inundaciones, afectaciones en vías, fallas eléctricas y una importante crecida del río Guaire.— Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) August 16, 2026
Al menos dos personas… pic.twitter.com/hywD683Xg2
U istočnom gradu Sucreu poplavljeno je najmanje 30 kuća.
Olujne kiše koje su padale od subote navečer srušile su drveće, uništivši šatore u kojima su spavali ljudi koji su ostali bez domova nakon razornih potresa 24. lipnja.
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