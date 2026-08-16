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STRADALE TINEJDŽERICE

VIDEO Dramatične snimke iz Venezuele. Obilne kiše izazvale strašne poplave, ima mrtvih

Piše HINA,
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VIDEO Dramatične snimke iz Venezuele. Obilne kiše izazvale strašne poplave, ima mrtvih
Foto: X.com
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Tropski pljusak pogodio je sjevernu Venezuelu u noći na nedjelju, prema nacionalnoj meteorološkoj službi Inameh.

Tri osobe, od kojih dvije tinejdžerice, poginule su u poplavi koja je odnijela vozila nakon obilnih kiša u Caracasu, objavile su venezuelske vlasti u nedjelju a prenosi agencija France presse.

Tropski pljusak pogodio je sjevernu Venezuelu u noći na nedjelju, prema nacionalnoj meteorološkoj službi Inameh.

Dvije "maloljetnice odnijela je struja", rekao je zapovjednik vatrogasne službe Caracasa Pablo Antonio Palacios Salazar na Telegramu.

Žena u dobi od 49 godina također je poginula kada se srušio zid.

U istočnom gradu Sucreu poplavljeno je najmanje 30 kuća.

Olujne kiše koje su padale od subote navečer srušile su drveće, uništivši šatore u kojima su spavali ljudi koji su ostali bez domova nakon razornih potresa 24. lipnja.

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