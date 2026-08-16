VIDEO Dramatične snimke iz Venezuele. Obilne kiše izazvale strašne poplave, ima mrtvih

Tri osobe, od kojih dvije tinejdžerice, poginule su u poplavi koja je odnijela vozila nakon obilnih kiša u Caracasu, objavile su venezuelske vlasti u nedjelju a prenosi agencija France presse.

Tropski pljusak pogodio je sjevernu Venezuelu u noći na nedjelju, prema nacionalnoj meteorološkoj službi Inameh.

Dvije "maloljetnice odnijela je struja", rekao je zapovjednik vatrogasne službe Caracasa Pablo Antonio Palacios Salazar na Telegramu.

Lluvias azotan Caracas, desbordan el río Guaire y arrastran vehículos y personas



Fuertes lluvias con descargas eléctricas azotaron diversos sectores en Caracas y los estados Miranda, La Guaira y Aragua durante la noche del pasado sábado 16 de agosto, lo que provocó el… pic.twitter.com/NWFsSRF51y — NotiExpresColor (@NotiExpressColo) August 16, 2026

Žena u dobi od 49 godina također je poginula kada se srušio zid.

⛈️🇻🇪 Fuertes lluvias, descargas eléctricas y ráfagas de viento azotaron Caracas, Venezuela, entre la noche del sábado y la madrugada de este domingo, provocando inundaciones, afectaciones en vías, fallas eléctricas y una importante crecida del río Guaire.



Al menos dos personas… pic.twitter.com/hywD683Xg2 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) August 16, 2026

U istočnom gradu Sucreu poplavljeno je najmanje 30 kuća.

Olujne kiše koje su padale od subote navečer srušile su drveće, uništivši šatore u kojima su spavali ljudi koji su ostali bez domova nakon razornih potresa 24. lipnja.