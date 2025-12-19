Obavijesti

'ULOV' DUBROVAČKE POLICIJE

VIDEO Droga vrijedna milijune putovala za albansko tržište: U 'šteku' auta našli 13 kg kokaina

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: 2 min
Foto: PU dubrovačko-neretvanska

Droga, čija bi vrijednost na ulici premašila milijun eura, pronađena je u posebno prerađenom skrovištu automobila albanskih registarskih oznaka

Uspješnom akcijom dubrovačko-neretvanske policije i Carinske uprave na graničnom prijelazu Karasovići spriječen je pokušaj krijumčarenja gotovo 13 kilograma kokaina visoke čistoće. Droga, čija bi vrijednost na ulici premašila milijun eura, pronađena je u posebno prerađenom skrovištu automobila albanskih registarskih oznaka. Iz policije ističu kako ova zapljena nije bila plod slučajnosti, već rezultat višemjesečne ciljane operacije.

Policijska uprava dubrovačko-neretvanska zaplijenila gotovo 13 kg kokaina 00:55
Policijska uprava dubrovačko-neretvanska zaplijenila gotovo 13 kg kokaina | Video: PU dubrovačko-neretvanska

Drama na najjužnijem hrvatskom graničnom prijelazu odigrala se u srijedu poslijepodne, oko 17:30 sati. Graničnoj kontroli na izlazu iz Hrvatske pristupio je osobni automobil kojim je upravljao 56-godišnji državljanin Albanije. Vozač je u automobilu bio sam, no njegovo ponašanje i prethodne operativne informacije bile su dovoljan razlog da policijski službenici Postaje granične policije Gruda i djelatnici carine posumnjaju u krijumčarenje.

Foto: PU dubrovačko-neretvanska

Tijekom pregleda vozila, službenici su uočili preinake koje su upućivale na postojanje skrivenog prostora. Temeljem naloga Županijskog suda u Dubrovniku, obavljena je detaljna pretraga vozila. U vješto izrađenom "šteku" ispod stražnjeg sjedala pronađeno je dvanaest paketa omotanih ljepljivom trakom. Unutar paketa nalazio se kokain ukupne težine 12,75 kilograma. Albanski državljanin odmah je uhićen i priveden na kriminalističko istraživanje.

Droga vrijedna milijune putovala za albansko tržište

Prema riječima voditelja Službe kriminalističke policije PU dubrovačko-neretvanske, Zorana Tikvice, kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je droga bila namijenjena albanskom narko-tržištu. Krijumčarska ruta vodila je iz jedne od zemalja zapadne Europe, preko Hrvatske, s krajnjim odredištem u Albaniji.

Foto: PU dubrovačko-neretvanska

Vrijednost zaplijenjene droge je ogromna. Kako je pojasnio Tikvica, veleprodajna cijena kilograma kokaina kreće se oko 25 tisuća eura, što znači da bi krijumčar samo u nabavi zaradio preko 300 tisuća eura. Međutim, prava zarada ostvaruje se na ulici, gdje cijena jednog grama doseže i do 100 eura. Jednostavnom računicom, ukupna vrijednost zaplijenjene pošiljke premašila bi 1,2 milijuna eura.

Foto: PU dubrovačko-neretvanska

Ta se brojka može i utrostručiti jer se droga prije ulične prodaje često miješa s raznim primjesama. Zanimljivo je, kako su primijetili istražitelji, što je za ovaj opasan posao angažiran stariji muškarac, što nije uobičajena praksa u ovakvim operacijama.

Rezultat višemjesečne istrage

Ono što ovu zapljenu čini posebno značajnom jest činjenica da nije bila slučajan pogodak. Iz Policijske uprave dubrovačko-neretvanske naglašavaju kako je riječ o kruni višemjesečnog zajedničkog rada policijskih službenika Odjela kriminaliteta droga, djelatnika Carinske uprave te Analitičkog tima MUP-a.

Foto: PU dubrovačko-neretvanska

Analitički timovi sustavno prate kretanja sumnjivih osoba i vozila te na temelju prikupljenih podataka "izoliraju operativno interesantne osobe". Kada se prikupi dovoljno dokaza koji upućuju na krijumčarenje, izrađuje se plan postupanja s ciljem uhićenja i zapljene, što se i dogodilo u ovom slučaju.

