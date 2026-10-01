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OBJAVILI TRENUTAK NAPADA

VIDEO Dronovi napali ključni most u Kijevu, vlak pun ljudi za dlaku izbjegao tragediju

Piše Ivan Jukić,
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VIDEO Dronovi napali ključni most u Kijevu, vlak pun ljudi za dlaku izbjegao tragediju
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Južni most u Kijevu, jedna od ključnih prometnih veza preko Dnjepra, napadnut je dronovima. U trenutku napada mostom je prolazio vlak podzemne željeznice pun putnika

Južni most u Kijevu našao se na meti napada dronovima, potvrdio je gradonačelnik ukrajinske prijestolnice Vitalij Kličko. Prema prvim informacijama, most su napale dvije bespilotne letjelice. Napad se dogodio u trenutku kada je preko mosta prolazio vlak kijevske podzemne željeznice, a na prometnicama su se nalazili i brojni automobili.

Ukrajinski mediji objavili su snimke trenutka udara, a prema navodima s terena jedna od letjelica pogodila je područje u neposrednoj blizini mosta i njegove infrastrukture.

Pojedini ukrajinski izvori navode da je riječ o dronu na mlazni pogon, odnosno jednoj od inačica borbenih bespilotnih letjelica tipa Shahed. Te informacije zasad nisu neovisno potvrđene.

Prema navodima ukrajinskih kanala, vozač metroa uočio je opasnost i ubrzao vlak, čime je kompozicija s putnicima izašla iz zone udara.

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Za sada nema službenih podataka o eventualnim žrtvama niti o razmjerima štete na konstrukciji mosta.

Jedna od ključnih prometnih veza u Kijevu

Južni most, poznat i kao Pivdenji most, jedan je od najvažnijih prijelaza preko rijeke Dnjepra u Kijevu. Otvoren je početkom 1990-ih, a preko njega prolazi cestovni promet, kao i jedna od linija gradske podzemne željeznice.

Most povezuje područja na lijevoj i desnoj obali Dnjepra te ima važnu ulogu u svakodnevnom prometu milijunskog grada.

Osim prometne funkcije, preko njega prolazi i dio ključne infrastrukture, uključujući energetske i druge infrastrukturne vodove.

Zbog njegove važnosti promet preko mosta tijekom rata bio je pod posebnim sigurnosnim režimom.

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Napad je dodatno povećao zabrinutost zbog sigurnosti ključne infrastrukture ukrajinske prijestolnice, no za sada nije poznato koliko je most oštećen niti hoće li napad utjecati na promet.

Ukrajinske vlasti zasad nisu objavile konačnu procjenu posljedica napada.

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