VIDEO Država daje 2,2 milijuna eura za aute za velike obitelji: Evo kako doći do 15.000 eura

Ministarstvo demografije i useljeništva predstavilo je u srijedu Pilot program novčane potpore za sufinanciranje kupnje vozila sa sedam ili više sjedala za obitelji s četvero i više djece, novu demografsku mjeru koja se provodi u suradnji sa Zakladom „Hrvatska za djecu“. Za provedbu Pilot programa osigurali su 2,2 milijuna eura, a prijave za ostvarivanje potpore otvaraju se u četvrtak, 10. rujna 2026. godine.

Pokretanje videa... VIDEO Zagreb: Predstavljen pilot projekt kupnje vozila sa 7+ sjedala | Video: 24sata/pixsell

Cilj nove mjere je pružiti konkretnu podršku višečlanim obiteljima, smanjiti njihovo financijsko opterećenje te povećati mobilnost djece i roditelja i olakšati im svakodnevni pristup vrtićima, školama, zdravstvenim ustanovama, sportskim i drugim sadržajima, navodi se iz ministarstva.

- Za obitelj s četvero, petero ili više djece vozilo sa sedam sjedala nije pitanje luksuza, nego vrlo često osnovna potreba svakodnevnog obiteljskog života. Odlazak djece u vrtić i školu, liječniku, na treninge i druge aktivnosti zahtijeva organizaciju i mobilnost koju velike obitelji bez odgovarajućeg vozila teško mogu ostvariti. Zato ovo nije subvencija za automobil, nego konkretna demografska mjera kojom želimo pokazati da država prepoznaje potrebe obitelji koje podižu veći broj djece i želi im biti stvarna podrška- poručio je ministar Ivan Šipić.

Naglasio je kako je riječ o Pilot programu koji će omogućiti da se u stvarnim uvjetima provjeri model provedbe, utvrdi interes obitelji i prikupe iskustva korisnika. Na temelju rezultata Pilot programa procijenit će se opravdanost daljnjeg razvoja mjere kao trajnijeg oblika potpore velikim obiteljima.

Programom se sufinancira kupnja novog ili rabljenog vozila registriranog za prijevoz najmanje sedam osoba, uključujući vozača. Potpora iznosi 50 posto vrijednosti vozila s uključenim PDV-om, a može iznositi najviše 15.000 eura po korisniku.

Pravo na potporu može ostvariti fizička osoba koja ima četvero ili više biološke odnosno posvojene djece, koja je zaposlena ili ostvaruje dohodak od samostalne djelatnosti te ima osigurana sredstva za podmirenje razlike do pune cijene vozila. Podnositelj zahtjeva ili član obitelji mora posjedovati vozačku dozvolu B kategorije, a jedan od uvjeta je i da nitko u kućanstvu nema u vlasništvu vozilo sa sedam ili više sjedala mlađe od deset godina.

Pri rješavanju zahtjeva dodatno će se bodovati i uzimati u obzir specifične okolnosti obitelji, među kojima su jednoroditeljske obitelji, obitelji s djecom s teškoćama u razvoju te obitelji čiji prihodi ne prelaze 250 posto proračunske osnovice po članu.

Upraviteljica Zaklade „Hrvatska za djecu“ Renata Gubić predstavila je način podnošenja zahtjeva i uvjete programa. Zaklada će biti zadužena za zaprimanje i obradu prijava građana.

Nova mjera dio je nastojanja Ministarstva demografije i useljeništva da demografska politika bude usmjerena prema konkretnim životnim potrebama obitelji i stvaranju kvalitetnijih uvjeta za roditeljstvo i odrastanje djece.

„Za ovu mjeru postoji veliki interes, a pokrećemo ju u formi pilot-programa kako bismo u suradnji s korisnicima provjerili model provedbe i prikupili njihova iskustva. U sljedećih godinu dana procijenit ćemo opravdanost daljnjeg razvoja ove mjere kao trajnog oblika podrške velikim hrvatskim obiteljima“, istaknuto je na današnjem predstavljanju.

Prijave počinju 10. rujna 2026. godine, a sve upute, potrebni obrasci i detaljne informacije o načinu predaje dokumentacije bit će dostupni na službenim mrežnim stranicama Ministarstva demografije i useljeništva https://mdu.gov.hr/ i Zaklade „Hrvatska za djecu“ https://www.zhzd.hr/