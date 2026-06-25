VIDEO DVOSTRUKI UDAR Potresi od 7,5 i 7,2 Richtera pogodili su Venezuelu! Zgrade su razorene

Sjevernu Venezuelu u srijedu poslijepodne pogodila je serija razornih potresa, s dva snažna udara u razmaku od samo četrdesetak sekundi, izazvavši golemu paniku, rušenje zgrada u glavnom gradu Caracasu i pokrenuvši upozorenje na tsunami diljem južnih Kariba, javlja CNN.

Američki geološki zavod (USGS) zabilježio je prvi udar magnitude 7,2, nakon kojeg je odmah uslijedio još snažniji glavni potres magnitude 7,5. Epicentri su locirani u saveznoj državi Yaracuy, zapadno od Caracasa, na relativno maloj dubini, što je dodatno pojačalo njihovu razornu snagu na površini. Podrhtavanje se osjetilo stotinama kilometara daleko, uključujući susjednu Kolumbiju te otoke Aruba, Curaçao i Bonaire, ostavljajući za sobom prizore uništenja i potpunu neizvjesnost o broju žrtava.

Potres je udario u trenutku kada su brojni Venezuelanci bili u svojim domovima, slaveći nacionalni praznik kojim se obilježava pobjeda u bitci kod Caraboba 1821. godine, ključnom događaju koji je osigurao neovisnost zemlje od Španjolske. Blagdansko raspoloženje u trenu je zamijenila panika. U Caracasu, višemilijunskoj metropoli udaljenoj oko 170 kilometara od epicentra, visoke zgrade su se opasno zaljuljale, a stanovnici su u strahu bježali na ulice.

Svjedoci opisuju scene kaosa. Zvuk lomljenja stakla i duboka tutnjava koja je dopirala iz zemlje natjerali su ljude da napuste sve i potraže sigurnost na otvorenom. Ubrzo nakon podrhtavanja, stupovi prašine uzdizali su se iznad nekoliko četvrti, svjedočeći o teškim oštećenjima i urušavanjima. Ministar unutarnjih poslova Diosdado Cabello izvijestio je o "alarmantnim situacijama" u četvrti Altamira u Caracasu, gdje su se srušile kuće i dijelovi zgrada. Uputio je apel građanima da ostanu na otvorenom zbog opasnosti od naknadnih potresa koji bi mogli dodatno oštetiti već narušene strukture.

Prve snimke s terena prikazivale su vatrogasna vozila kako se probijaju kroz zakrčene ulice, dok su fasade pojedinih zgrada bile potpuno uništene, otkrivajući namještaj unutar stanova. Jedan od svjedoka izjavio je za Reuters kako su se na njegovoj zgradi pojavile velike pukotine, a staklo na ulazu potpuno se rasulo. Ubrzo nakon toga, veći dio grada ostao je bez električne energije i internetske veze, što je dodatno otežalo komunikaciju i prikupljanje informacija. Slični prizori stizali su i iz Valencije, grada bližeg epicentru.

​- Nekoliko zidova u mojoj zgradi se raspuklo ili urušilo. Čim je podrhtavanje prestalo, suprug i ja smo pobjegli van - izjavila je jedna stanovnica Valencije.

Ono što ovaj potres čini posebno zastrašujućim jest njegova priroda dvostrukog udara. Prema detaljnim podacima USGS-a, prvi potres magnitude 7,2 dogodio se u 22:04:33 po koordiniranom svjetskom vremenu (UTC), na dubini od 21,9 kilometara. Samo 40 sekundi kasnije, uslijedio je glavni, još jači udar od 7,5 po Richteru na dubini od samo 10 kilometara.

Epicentri oba potresa nalazili su se u općini Veroes, u saveznoj državi Yaracuy, području poznatom po seizmičkoj aktivnosti. Zbog siline potresa i gustoće naseljenosti pogođenog područja, USGS je odmah izdao crveno upozorenje za procjenu mogućih žrtava i ekonomske štete. Spasilačke ekipe odmah su poslane na najteže pogođena područja kako bi pomogle stanovnicima.

Snažno podrhtavanje tla na dnu Karipskog mora pokrenulo je i opasnost od tsunamija. Američki sustav za upozoravanje na tsunami odmah je izdao upozorenje za Portoriko te Američke i Britanske Djevičanske otoke. Upozorenje se također odnosilo na otoke uz obalu Venezuele, poput Arube, Curaçaoa i Bonairea, gdje su vlasti pozvale stanovništvo u nižim obalnim područjima na povećan oprez i praćenje mogućih neobičnih promjena razine mora. Lokalne službe za hitne situacije aktivno su pratile mjerače plime i oseke, spremne na evakuaciju u slučaju pojave opasnih valova. Iako se opasnost od velikog tsunamija kasnije smanjila, prijetnja je izazvala dodatnu napetost u regiji koja je već bila potresena viješću o katastrofi u Venezueli.

*uz korištenje AI-ja