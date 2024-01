VIDEO Eksplozija raznijela hotel u Teksasu, ozlijeđeno 20 ljudi

FORT WORTH - Najmanje 21 osoba je ozlijeđena u eksploziji do koje je došlo u hotelu Sandman u ponedjeljak, a vatrogasci tragaju kroz zgradu kako bi bili sigurni da u ruševinama nema drugih žrtava. Pretpostavlja se da je došlo do eksplozije plina, no vatrogasci i FBI još sve istražuju, piše CNN. Navodno su za sve krivi radovi u restoranu, a prema trenutnim podacima nema naznaka da se radi o kaznenom djelu. Inače, hotel se nalazi u zgradi staroj 104 godine i nedavno je renoviran.