VIDEO Eksplozija u Moskvi: Poginulo je najmanje troje ljudi

U snažnoj eksploziji koja je odjeknula u elitnom restoranu u središtu Moskve poginule su tri osobe, a najmanje ih je 15 ozlijeđeno. Nesreća se dogodila u večernjim satima na Kudrinskom trgu, a prema prvim informacijama, uzrok je najvjerojatnije neispravna plinska oprema. Na mjesto događaja odmah su upućene brojne ekipe hitnih službi, piše Tass.ru.

Eksplozija se dogodila oko 20:10 po lokalnom vremenu u poznatom restoranu "Balzi Rossi", koji se nalazi u blizini zgrade broj jedan na Kudrinskom trgu. Od siline detonacije izbio je i požar u objektu, što je dodatno otežalo intervenciju. Glavna uprava Ministarstva unutarnjih poslova Rusije za Moskvu priopćila je kako su tri osobe smrtno stradale na licu mjesta.

There's been an explosion in Balzi Rossi restaurant in Moscow.



According to Russian Telegram channels, the restaurant was closed for an event today. It could have been closed for a Russian general's birthday celebration.

Russian media report that a lot of vehicles with black… pic.twitter.com/wkyNWNMKGt — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 1, 2026

Prema navodima policije, najmanje 15 osoba zadobilo je ozljede različite težine te im se pruža neophodna medicinska pomoć. Tu je informaciju potvrdio i pomoćnik ruskog ministra zdravlja Aleksej Kuznjecov, naglasivši kako je svim ozlijeđenima osigurana potrebna zdravstvena skrb u moskovskim bolnicama. U trenutku nesreće, u restoranu se održavao privatni događaj. Iako službene potvrde još nema, neki izvori navode kako je bila riječ o svadbenoj proslavi za pedesetak ljudi, dok drugi spominju proslavu rođendana jednog generala.

Pokrenuta istraga, promet u prekidu

Na mjestu eksplozije nalaze se pripadnici istražno-operativne grupe i svih hitnih službi koji utvrđuju točne okolnosti koje su dovele do tragedije. Istražni komitet Ruske Federacije službeno je pokrenuo istragu kako bi se rasvijetlili svi detalji nesreće. Kao najvjerojatniji uzrok za sada se navodi kvar na plinskoj opremi u kuhinji restorana.

Foto: Georgy Frolov

Policija je u potpunosti ogradila šire područje oko restorana. Zbog intervencije službi i osiguravanja mjesta događaja, moskovski Odjel za promet privremeno je zatvorio više prilaznih prometnica u tom dijelu grada.

Promet je obustavljen na isključenjima s vanjske strane Sadovog prstena prema Ulici Barikadna i Kudrinskom prolazu, kao i na isključenjima iz Konjuškovske ulice prema Barikadnoj ulici i Malom Konjuškovskom prolazu. Zbog incidenta je odgođen i Noćni biciklistički festival, koji se trebao održati u blizini.

*uz korištenje Ai-ja

