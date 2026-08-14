VIDEO Evo kako izgleda požar na Pelješcu! Čitatelj: 'Jako je dramatično, puše jaka bura'

Situacija je jako dramatična, pogotovo za stanovnike, rekao nam je čitatelj koji nam je poslao snimku požara na Pelješcu.

Podsjetimo, županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović, potvrdio je za 24sata kako je situacija ozbiljna.

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Pokretanje videa... VIDEO Kanaderi gase požar na Pelješcu | Video: Čitatelj 24sata

Potvrdio je također kako su sve raspoložive vatrogasne snage na terenu, a u pomoć su stigli i kanaderi.

- Požar je dosta širok. Navodno je izgorjelo i groblje. Ono što otežava situaciju je jaka bura koja puše - opisao nam je čitatelj.