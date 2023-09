VIDEO Filip Zavadlav ponovno je izvodio cirkus na suđenju, na kratko su ga ispratili iz sudnice

SPLIT - Na Županijskom sudu u Splitu nastavljeno je u petak suđenje Filipu Zavadlavu kojega se tereti na trostruko teško ubojstvo. Zbog ometanja sudjenja ispraćen je iz sudnice na neko vrijeme, a onda se suđenje nastavilo. Ranije ovog tjedna radio je show u sudnici, pokušao otkazati i šestom odvjetniku, a sutkinji je u ponedjeljak iznio suludu obranu. - Došlo je do sveopće zablude da sam ja napravio to za što sam optužen. Čak sam i ja u nekim momentima povjerovao da sam ja to napravio. Ne treba biti previše inteligentan da se zaključi da je to počinio netko drugi jer iz snimki video nadzora proizlazi da je to napravio netko drugi. To je medijska propaganda radi eksploatacije i svi su prihvatili tezu da sam ja kriv. A šta ja tu, ljudi moji, mogu? - branio se Zavadlav.