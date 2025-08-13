Obavijesti

News

Komentari 2
DRAMA U ZAGREBU

VIDEO Filmska potjera kroz Dubravu. Policija pod rotirkama lovi Fiata: 'Sasvim običan dan'

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Filmska potjera kroz Dubravu. Policija pod rotirkama lovi Fiata: 'Sasvim običan dan'
Foto: čitatelji 24sata

Od zagrebačke policije doznajemo da su oko 19 sati zaprimili dojavu o kontaktu civilnog vozila s dva službena policijska

Pogledajte jedan sasvim običan dan u Retkovcu - rekao nam je čitatelj koji je u srijedu snimio policijsko vozilo koje je bilo u potjeri za vozačem iz Fiata. Kako kaže, ne zna koji je razlog za potjerom.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Jurnjava u Retkovcu 00:46
Jurnjava u Retkovcu | Video: čitatelj/24sata

- Prošli su pored mene jednom, policijsko vozilo je bilo pod sirenama i odzvanjao je zvuk sirena mjestom - ispričao nam je čitatelj.

Od zagrebačke policije doznajemo da su oko 19 sati zaprimili dojavu.

SLUPAN I POLICIJSKI AUTO VIDEO Policijska potjera kroz Zagreb: '12 vozila lovilo crveni automobil, na kraju se slupao'
VIDEO Policijska potjera kroz Zagreb: '12 vozila lovilo crveni automobil, na kraju se slupao'

- Na Branimirovoj ulici je došlo do kontakta civilnog vozila s dva službena - rekli su nam kratko, te dodali kako će se više znati nakon istrage.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
VIDEO Makljaža kod Novog Vinodolskog: Turisti i lokalci se mlatili. Jedan imao grablje!
BIZARNA SNIMKA

VIDEO Makljaža kod Novog Vinodolskog: Turisti i lokalci se mlatili. Jedan imao grablje!

Napravili su nered u kafiću, a onda su se preselili na obalu gdje su se nastavili mlatiti. Primorsko-goranska policija potvrdila nam je da su zaprimili dojavu te da su postupanja u tijeku
Potresna ispovijest Tamare: Morski pas pojeo mi je kolegicu pred očima. Kao scena iz 'Ralja'
JEZIVI NAPAD

Potresna ispovijest Tamare: Morski pas pojeo mi je kolegicu pred očima. Kao scena iz 'Ralja'

Nakon nekih sat vremena plivanja čula sam Christy kako vrišti. Prvo sam mislila da se utapa i viknula sam joj da se ne predaje. Ali onda sam shvatila da oko nje kruže morski psi, prisjeća se Tamara...
U kući kod Metkovića našli su mrtvu bebu. Uhitili su majku
UŽAS

U kući kod Metkovića našli su mrtvu bebu. Uhitili su majku

Tijelo novorođenčeta prevezeno na Odjel patologije Opće bolnice u Dubrovniku gdje je provedenom obdukcijom utvrđeno kako je smrt djeteta nastupila nasilno

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025