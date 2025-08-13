Od zagrebačke policije doznajemo da su oko 19 sati zaprimili dojavu o kontaktu civilnog vozila s dva službena policijska
DRAMA U ZAGREBU
VIDEO Filmska potjera kroz Dubravu. Policija pod rotirkama lovi Fiata: 'Sasvim običan dan'
Pogledajte jedan sasvim običan dan u Retkovcu - rekao nam je čitatelj koji je u srijedu snimio policijsko vozilo koje je bilo u potjeri za vozačem iz Fiata. Kako kaže, ne zna koji je razlog za potjerom.
- Prošli su pored mene jednom, policijsko vozilo je bilo pod sirenama i odzvanjao je zvuk sirena mjestom - ispričao nam je čitatelj.
Od zagrebačke policije doznajemo da su oko 19 sati zaprimili dojavu.
- Na Branimirovoj ulici je došlo do kontakta civilnog vozila s dva službena - rekli su nam kratko, te dodali kako će se više znati nakon istrage.
