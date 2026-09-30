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blokirali 356 škola

VIDEO Francuski srednjoškolci digli se na noge: Nezadovoljni školama, više od 600 uhićenih

Piše HINA,
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VIDEO Francuski srednjoškolci digli se na noge: Nezadovoljni školama, više od 600 uhićenih
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Foto: Tom Nicholson
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Prosvjedi francuskih srednjoškolaca, potaknuti nedostatkom nastavnika i lošim uvjetima u školama, rezultirali su stotinama uhićenja, dok vlasti najavljuju mjere za rješavanje nastalih problema.

Deseci ljudi ozlijeđeni su, a stotine su uhićene, većinom tinejdžeri, tijekom vala prosvjeda francuskih srednjoškolaca zbog manjka nastavnika i dotrajalih školskih zgrada, koji se u srijedu proširio na još više škola diljem zemlje. Prosvjedi i blokade škola, koji su počeli prošlog tjedna, a u utorak se poklopili sa štrajkom zaposlenih u javnom sektoru, prerasli su u politički osjetljivo pitanje u Francuskoj. Prosvjedi su se proširili na 356 srednjih škola i postali nasilniji.

Vlada će u četvrtak predstaviti proračun za 2027. godinu, koji bi trebao uključivati rezove potrošnje s ciljem smanjenja pritiska na javne financije.

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Prosvjed u Parizu VIDEO
Prosvjed u Parizu | Video: 24sata/Reuters

U Saint-Denisu, predgrađu sjeverno od Pariza, učenici su stajali ispred ulaza u svoju školu dok je u blizini gorjela vatra, a policija je nadzirala situaciju. U Lyonu i Lilleu televizijske snimke prikazale su ljude kako bacaju predmete na policijske snage.

Prema podacima Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD), izdvajanja Francuske za obrazovanje bila su oko sredine među zemljama članicama te su porasla između 2015. i 2022. godine, no udio obrazovanja u ukupnom proračunu blago se smanjio.

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Francuski ministar obrazovanja Édouard Geffray rekao je da je od početka prosvjeda ozlijeđeno 119 osoba, među kojima učenici i zaposlenici škola. Među ozlijeđenim zaposlenicima većinom su bili ravnatelji i nastavnici.

Prosvjedima su se pridružili i političari krajnje ljevičarske stranke Nepokorena Francuska, među njima i Bally Bagayoko, gradonačelnik Saint-Denisa.

French high school students protest in France
Foto: Abdul Saboor

Drugi dužnosnici i političari optužili su tu stranku za retoriku za koju tvrde da dodatno potiče bijes učenika, dok je ministar unutarnjih poslova Laurent Nunez optužio krajnje lijeve skupine za poticanje nasilja.

"Primijetili smo da su na određenim mjestima djelovale osobe koje su poticale nemire te su prelazile iz jedne škole u drugu kako bi raspirivale nezadovoljstvo među srednjoškolcima i drugim učenicima te ih poticale na nasilje", rekao je Nunez.

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Nunez je na konferenciji za novinare rekao da je u srijedu privedeno oko 625 ljudi, a dan ranije više od 440, pri čemu su većina bili maloljetnici. Dodao je da je zabilježeno sedam slučajeva u kojima je na pripadnike policije bačena klorovodična kiselina.

Vlada je osudila nasilje koje je izbilo na pojedinim prosvjedima, ali istodobno poručila da probleme u srednjim školama treba priznati i riješiti.

FILE PHOTO: French high school students protest in Paris
Foto: Lucien Libert

"Srednje škole trebaju biti otvorene i služiti dijeljenju znanja. One nisu mjesta koja treba blokirati ili na kojima treba paliti kante za smeće", rekao je francuski predsjednik Emmanuel Macron novinarima u Madridu.

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