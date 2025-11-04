Obavijesti

POŽAR U SV. NEDELJI

SNIMKE UŽASA Apokaliptične scene kod Zagreba: Buktinja je ogromna! Stižu upozorenja

Gusti crni oblak prekrio je u utorak nešto prije podne Svetu Nedelju. Izbio je veliki požar, gori skladište guma, crni oblak vidi se i iz dijelova Zagreba... Na terenu su jake vatrogasne snage, stigla je i Hitna pomoć. Građanima na mobitele pristiže SMS upozorenja od 112: "- Požar skladišta guma, NOVAKI, zatvorite prozore i ne približavajte se mjestu požara. Pratite upute nadležnih službi", stoji u poruci.

Požar u Svetoj Nedelji
