VIDEO Gomila policije u Splitu, huligani samo čekaju priliku! 19 Nizozemaca ostaje u zatvoru

Gomila policije na svakom koraku, što u odorama pod 'punom spremom', što u civilu, helikopter nad gradom, sve to je slika Splita noć uoči velike utakmice s Ajaxom. Povećan broj policajaca, iz nekoliko policijskih uprava, stigao je u grad pod Marjanom kojih je zadnjih sati zabilježio nekoliko incidenata koje se povezuju s sutrašnjom velikom utakmicom.

Podsjetimo, splitska policija je u srijedu kasno navečer objavila kako je tijekom dana privedeno šestero hrvatskih državljana zbog fizičkih napada u dva odvojena slučaja na dva državljana Nizozemske.

14.10.2026, Hajduk Split🇭🇷 - Ajαx Amsterdam🇳🇱, Smaller fights between local Hajduk vs Ajax, an interesting day awaits us today and tomorrow, click here for more: https://t.co/w88c1AHmgc All in one place. Tap to download. 🔗 https://t.co/OD7UtlRC7D https://t.co/VOucAP26oc — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) October 14, 2026

- Zadobili su lakše tjelesne ozljede (ogrebotine), te su nakon ukazane pomoći pušteni - rekli su iz policije i dodali kako se nad uhićenima provodi kriminalističko istraživanje. Na snimkama po društvenim mrežama vidljivo je kako je nekoliko muškaraca krenulo prema drugima s stolicama u rukama..

Također, zaključuju i kako je uz to privedeno i 10 hrvatskih državljana koji su posjedovali nedozvoljene predmete.

Nizozemci ostaju iza rešetaka

Ranije danas, čak 19 nizozemskih državljana privedeno je pred Prekršajni sud u Splitu nakon što su na splitskoj Rivi, dok su sjedili na terasi kafića, vidljivo držali opasne predmete. Policija im je oduzela tri noža, dvije drvene vješalice za odjeću te dva kamena, dugačka 25 i 10 centimetara.

Navodno su svjedoci policiji ispričali kako su skupini Nizozemaca na Rivi prišla dvojica nepoznatih muškaraca te su s njima počela dogovarati mjesto na kojem bi se fizički obračunali. Navodno su pritom tražili lokaciju udaljenu od nadzornih kamera i velikog broja prolaznika. Policija sumnja da je riječ o pripadnicima Torcide koji su s navijačima Ajaxa pokušali dogovoriti obračun na drugome mjestu, izvan očiju brojnih turista i slučajnih prolaznika.

U konačnici, kako javlja Dalmacija danas svih 19 je osuđeno na sedam dana zatvora, a uz to dobili su i zabranu dolaska na Rivu i Poljud u trajanju od 24 mjeseca.

Policajci su inače za njih tražili 15 dana zatvora te oduzimanje predmeta i zabranu dolaska na Rivu i Poljud tijekom sljedeće dvije godine.

Policija cijeli dan na ulicama

Veliki broj policije na terenu svakako je jedan od pokazatelja kako imaju sumnje ili informacije da bi se nešto slično moglo dogoditi, te to pokušavaju pod svaku cijenu spriječiti. Uz to, policija je ranije poslala i posebni poziv građanima.

- S obzirom da poslijepodne i večer prije održavanja nogometne utakmice i na sam dan održavanja javnog okupljanja na području Grada Splita očekujemo dolazak i boravak velikog broja gostujućih navijača, pozivamo odgovorne osobe i djelatnike u ugostiteljskim objektima, trgovinama i uslužnim djelatnostima u centru grada da o svim suspektnim situacijama koje bi mogle prerasti u sukob ili uništavanje imovine odmah nazovu 192, bez čekanja da takve situacije eskaliraju. Ovdje prvenstveno mislimo na grupe navijača u ugostiteljskim objektima koje bi se mogle protupravno ponašati - rekli su iz policije.

Dodaju i da će policajci prije, za vrijeme i nakon održavanja javnog okupljanja, intenzivno opservirati područje Grada Splita, obilaziti mjesta gdje će se okupljati navijači i navijačke skupine, provoditi mjere i radnje iz nadležnosti policije, a sve u cilju prevencije protupravnih ponašanja, zaštite života i sigurnosti ljudi i imovine, ali apeliramo na građane da nas pravovremeno obavijeste ukoliko uoče okupljanja ili druge situacije koje bi mogle eskalirati u sukobe suprotstavljenih navijačkih skupina.

