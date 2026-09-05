VIDEO Goran Gavranović i Boris Rašeta na 14. izdanju FALIŠ-a: 'To je bilo vrijeme gladi i kaosa'

U Šibeniku se posljednjih dana održava 14. izdanje Festivala alternative i ljevice Šibenik (FALIŠ) sa znakovitom temom "Apokalipsa do nas". Kako su istaknuli organizatori, tema polazi od sve teže održive pretpostavke da se najveće društvene i političke opasnosti događaju negdje drugdje te da se ratovi i ostale krize promatraju kao problem nekih drugih društava. Upravo zbog toga jedna od temeljnih poruka festivala jest ta da su posljedice takvih procesa, nažalost, već među nama.

U sklopu festivala održana je i promocija knjige "Osam dana u svibnju", čiji su autori novinar i izdavački direktor 24sata Goran Gavranović te novinar i publicist Boris Rašeta. Iz perspektive niza junaka, od velikih političkih dužnosnika do običnih ljudi, u knjizi se opisuju posljednji dani i konačni pad NDH te uspostava nove Jugoslavije. S autorima je razgovarao književnik i scenarist Emir Imamović Pirke.

Foto: Sanja Junaković

- Uvijek smo se pitali zašto neke priče nisu ispričane u knjigama velikih i učenih ljudi te smo naposljetku tu manjkavost iskoristili i našu knjigu ispunili životnim pričama malih ljudi i prešućenim stvarima. I to je ono što je publiku zanimalo jer im je po prvi put priča ispričana na običan način, bez visokoparnih pretenzija, bez previše fusnota - rekao je Boris Rašeta, opisujući nastanak knjige.

Imamović Pirke osvrnuo se na činjenicu da se u knjizi opisuju brojni mračni trenutci zagrebačke povijesti pred kraj rata, kada, primjerice, Zagrepčani na tavanu skrivaju svoje sinove i unuke kako im Pavelić ne bi navukao crne uniforme i poslao ih na Bleiburg, o čemu je detaljnije ispričao Goran Gavranović.

- Knjiga ne opisuje samo Zagreb, ali u tom trenutku NDH je ostala šira okolica Zagreba. I da, uistinu u tom periodu Luburić i ostali odvlače djecu, šesnaestogodišnjake, sedamnaestogodišnjake, starije ljude i na silu im oblače uniforme. I u tom trenutku jedina policijska vlast u Zagrebu jest nešto što se zove Narodna zaštita koja je tada već pod nadzorom partizana i tu dolazi do onih slavnih uličnih borbi na Peščenici, na Trnju i tako dalje. Tako da ova slika Zagreba prije 8. svibnja uključuje i neprestane nestanke struje, tramvaji staju, hrane nema, duhan je basnoslovno skup, gradom nadlijeću avioni, kruže bezbrojne priče o tome što je sve minirano, kruže priče da partizani bacaju malu djecu u vatru. Sveobuhvatni kaos u kojem vlada glad i lako je izgubiti glavu, a svi čekaju kada će doći do nekog olakšanja, kakvo god ono bilo - istaknuo je Gavranović.

Foto: Sanja Junaković

Program 14. izdanja FALIŠ-a nastavio se i u subotu okruglim stolom pod nazivom "Lijepa naša kolonija", na kojem su sudjelovali Jadran Kale, Manuela Puharić, Marko Pavasović, Luka Cvilinder i moderator Igor Lasić. Zatim je uslijedio javni intervju Marka Podruga s Ivanom Cerovcem o umjetnoj inteligenciji i demokraciji, a program je zaključen predavanjem Nine Čolović pod nazivom "Voli li ljevica Hrvatsku?".

