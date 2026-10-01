VIDEO Gori auto kod Zaprešića

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi 24sata': Prijeti im 40 godina, potvrdili optužnice za užas u Markuševcu Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Snježane Krnetić: Županijski sud u Zagrebu potvrdio je optužnicu protiv Matije Mašale, Andreja Bajca i Frana Radinovića za brutalno ubojstvo para u Markuševcu. Vlada do kraja mjeseca treba definirati vrijednost godine staža za izračun trajnog dodatka za umirovljenike. Promet u Zagrebu se normalizirao. Nova otkrića oko otpada u Gospiću. Bliži se sezona gripe, cijepite se na vrijeme.

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