BUKTINJA NA A2
VIDEO Gori auto kod Zaprešića
ZAPREŠIĆ - U četvtak kasno navečer izbio je požar na vozilu na autocesti A2, izvijestio je HAK. Do požara je došlo između čvorova Zagreb zapad i Zaprešić u smjeru Maclja. Vozi se usporeno, navodi HAK.
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ZAPREŠIĆ - U četvtak kasno navečer izbio je požar na vozilu na autocesti A2, izvijestio je HAK. Do požara je došlo između čvorova Zagreb zapad i Zaprešić u smjeru Maclja. Vozi se usporeno, navodi HAK.
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