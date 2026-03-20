VIDEO Gori gusta borova šuma kod Solina: 'Puše jak vjetar i otežava nam gašenje požara'

Gori gusta borova šuma kod Solina, a gašenje otežava jak vjetar koji vatrogascima nimalo ne olakšava posao. U intervenciji sudjeluju vatrogasci iz Splita, Solina i Kaštela. Kako doznajemo od splitsko-dalmatinskog županijskog zapovjednika Ivana Kovačevića, s obzirom na razvoj situacije, sasvim je sigurno da će u pomoć morati pozvati i dodatne snage.

Požar kod Solina | Video: čitatelj/24sata

- Radi se o gustoj borovoj šumi i nepristupačnom terenu. Puše jak vjetar i požar za sad nije pod kontrolom, no nema opasnosti za imovinu i ljude - rekao nam je Kovačević te dodao kako očekuje da će požar biti ugašen tek sutra.

Čitatelji nam javljaju kako se požar zbog vjetra širi, te da situacija nije povoljna.

- Brzo se to širi i vidi kako vjetar raznosi plamen, na terenu je više od 10 vatrogasnih vozila - rekao nam je čitatelj. Drugi nam javlja kako su u blizini i dva dalekovoda.

Iz Hrvatske vatrogasne zajednice izvijestili su kako je dojava o požaru stigla nešto iza 19 sati, a u gašenju sudjeluje 43 vatrogasaca s 15 vozila iz Operativnih područja Solin, Split i Kaštela, dok su vatrogasci OP Trogir i Omiš stavljeni u pripravnost.