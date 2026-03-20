BIT ĆE NA TERENU CIJELU NOĆ

VIDEO Gori gusta borova šuma kod Solina: 'Puše jak vjetar i otežava nam gašenje požara'

Piše Marta Divjak,
VIDEO Gori gusta borova šuma kod Solina: 'Puše jak vjetar i otežava nam gašenje požara'
5
Foto: Čitatelj 24sata

Radi se o gustoj borovoj šumi i nepristupačnom terenu. Puše jak vjetar i požar za sad nije pod kontrolom, no nema opasnosti za imovinu i ljude, rekao splitsko-dalmatinski županijski zapovjednik Ivan Kovačević

Gori gusta borova šuma kod Solina, a gašenje otežava jak vjetar koji vatrogascima nimalo ne olakšava posao. U intervenciji sudjeluju vatrogasci iz Splita, Solina i Kaštela. Kako doznajemo od splitsko-dalmatinskog županijskog zapovjednika Ivana Kovačevića, s obzirom na razvoj situacije, sasvim je sigurno da će u pomoć morati pozvati i dodatne snage.

Požar kod Solina 02:09
Požar kod Solina | Video: čitatelj/24sata

- Radi se o gustoj borovoj šumi i nepristupačnom terenu. Puše jak vjetar i požar za sad nije pod kontrolom, no nema opasnosti za imovinu i ljude - rekao nam je Kovačević te dodao kako očekuje da će požar biti ugašen tek sutra.

Čitatelji nam javljaju kako se požar zbog vjetra širi, te da situacija nije povoljna.

- Brzo se to širi i vidi kako vjetar raznosi plamen, na terenu je više od 10 vatrogasnih vozila - rekao nam je čitatelj. Drugi nam javlja kako su u blizini i dva dalekovoda.

Iz Hrvatske vatrogasne zajednice izvijestili su kako je dojava o požaru stigla nešto iza 19 sati, a u gašenju sudjeluje 43 vatrogasaca s 15 vozila iz Operativnih područja Solin, Split i Kaštela, dok su vatrogasci OP Trogir i Omiš stavljeni u pripravnost.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Pogođen moćni američki F-35, Netanyahu Iranu: Predajte se!
IZ MINUTE U MINUTU

Pogođen moćni američki F-35, Netanyahu Iranu: Predajte se!

Europska unija je u srijedu izrazila zabrinutost zbog izraelskih napada na Libanon i pozvala Izrael na prekid operacija te osudila Hezbolah za uvlačenje Libanona u rat
Britanci odobrili baze za američke bombardere
IZ MINUTE U MINUTU

Britanci odobrili baze za američke bombardere

Iran tvrdi kako su pogodili moćni američki vojni avion, Trumpov ministar rata najavljuje nove i jače udare na Iran, Netanyahu tvrdi da je stanje iranske vojske katastrofalno. A Irancu pokrenuć protuudare
Thompsonova kći Diva Marija prisegnula u vojarni. Stigao i tata pjevač. Pogledajte fotke
SVEČANA PRISEGA

Thompsonova kći Diva Marija prisegnula u vojarni. Stigao i tata pjevač. Pogledajte fotke

Od 800 ročnika za vojni rok, 446 njih prijavilo se dobrovoljno. Među tim dobrovoljcima je i Diva Marija Perković koja vojno rok služi u Požegi. Na svečanu prisegu u petak stigao je i njezin otac Marko Perković Thompson.

