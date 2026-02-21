Obavijesti

'STIGLI SU BRZO'

VIDEO Gori napuštena zgrada u Rijeci, na terenu 10 vatrogasaca

Piše Julia Očić,
VIDEO Gori napuštena zgrada u Rijeci, na terenu 10 vatrogasaca

Mi smo šetali tamo s gornje strane i vidjeli smo da gori te smo odmah zvali vatrogasce, a oni su došli doslovno za pet minuta, što je stvarno za svaku pohvalu, govori nam naš čitatelj

U subotu u večernjim satima došlo je do požara u jednoj napuštenoj zgradi u Rijeci. Kako nam javlja naš čitatelj, riječ je o zgradi tvrtke Ritex, a požar je izbio oko 22:36. Vatrogasci su na mjesto intervencije stigli nevjerojatno brzo.

- Mi smo šetali tamo s gornje strane i vidjeli smo da gori te smo odmah zvali vatrogasce. Spustili smo se do zgrade, a njima je trebalo doslovno pet minuta da dođu, stvarno nevjerojatno brza intervencija, baš za svaku pohvalu - kaže nam čitatelj.

Požar u Rijeci 00:37
Požar u Rijeci | Video: Čitatelj 24sata

Informaciju su nam potvrdili i iz Javne vatrogasne postrojbe Rijeka, gdje su nam rekli kako je gašenje požara trenutno u tijeku. Na terenu je 10 vatrogasaca s tri vozila.

