Veliki požar izbio je u srijedu poslijepodne u proizvodnom pogonu tvrtke Prostoria u Pustodolu Začretskom, poznatom hrvatskom proizvođaču dizajnerskog namještaja
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VIDEO Gori poznata tvornica namještaja blizu Zaboka!
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Dojava o požaru je zaprimljena u 16:22 sata, a na mjesto događaja odmah su upućene sve žurne službe, uključujući vatrogasce, policiju i hitnu medicinsku pomoć, kazali su iz PU krapinsko-zagorske za portal Zagorje-international.
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Prema riječima očevidaca, požar je navodno izbio kod manje nadstrešnice u krugu tvornice. Kako tvrde, na tom se mjestu nalazila veća količina otpada od spužve, što je moglo pridonijeti brzom širenju vatre.
Vatrogasci su na terenu i rade na gašenju požara, a više detalja bit će poznato nakon očevida.
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