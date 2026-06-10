Obavijesti

News

Komentari 29
ŠIRI SE GUSTI DIM

VIDEO Gori poznata tvornica namještaja blizu Zaboka!

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Gori poznata tvornica namještaja blizu Zaboka!
7
Foto: Zagorje International

Veliki požar izbio je u srijedu poslijepodne u proizvodnom pogonu tvrtke Prostoria u Pustodolu Začretskom, poznatom hrvatskom proizvođaču dizajnerskog namještaja

Dojava o požaru je zaprimljena u 16:22 sata, a na mjesto događaja odmah su upućene sve žurne službe, uključujući vatrogasce, policiju i hitnu medicinsku pomoć, kazali su iz PU krapinsko-zagorske za portal Zagorje-international.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Požar u Zagorju VIDEO
Požar u Zagorju | Video: Zagorje International/Policija zaustavlja-Krapinsko zagorska županija/Facebook

Prema riječima očevidaca, požar je navodno izbio kod manje nadstrešnice u krugu tvornice. Kako tvrde, na tom se mjestu nalazila veća količina otpada od spužve, što je moglo pridonijeti brzom širenju vatre.

Foto: Čitatelj 24sata
Foto: Čitatelj 24sata

Vatrogasci su na terenu i rade na gašenju požara, a više detalja bit će poznato nakon očevida.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 29
Antun: 'Doktore, samo me zakrpajte da izdržim i pogledam naše 'vatrene' na svjetskom!'
JAKO SRCE ZA 'VATRENE'

Antun: 'Doktore, samo me zakrpajte da izdržim i pogledam naše 'vatrene' na svjetskom!'

Umirovljeni 79-godišnji diplomat Antun Babić doživio je četvrti infarkt i prije operacije imao samo jednu u želju - da poživi do kraja nogometnog prvenstva i vatreno navija za Vatrene
Tko je Viktor Šimunić? Snimka 'kaj bi štel biti' ga proslavila. Bio je pizza majstor u Oroslavju
ZAGORSKI WATERGATE

Tko je Viktor Šimunić? Snimka 'kaj bi štel biti' ga proslavila. Bio je pizza majstor u Oroslavju

Inženjer informatike iz Oroslavja, aktivist i lokalni vijećnik (1991.) naizgled je bio samo još jedan mladić iz Zagorja, sve dok 2021. nije objavio tajnu audio snimku koja je potresla hrvatsku političku scenu, a o kojoj je prvi ekskluzivno pisao Ivan Pandžić za 24sata
USKOK upao u kuću Viktora Šimunića?! Oduzeli mu mobitel, izuzimaju dokumente, računala
OBITELJSKI DOM

USKOK upao u kuću Viktora Šimunića?! Oduzeli mu mobitel, izuzimaju dokumente, računala

Prema prvim informacijama, izuzimaju dokumentaciju, računala, odmah su mu oduzeli mobitel kao i njegovim roditeljima

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026