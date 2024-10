SNIMKA S MARKUŠEVEČKE CESTE

Par divljih svinja lunja ulicama Zagreba: 'Bili smo u šoku, strah me jer uopće ne mare za aute' ZAGREB - Dvije divlje svinje šetale su Markuševečkom cestom u četvrtak ujutro. Ulazile su ljudima u dvorište i prelazile cestu punu automobila. Građani su gledali u šoku. - Vozio sam se u grad i odjednom je izletjela divlja svinja. Nije bila uznemirena. Starija je šepala, možda je ozlijeđena - priča nam čitatelj. - Bio sam baš zabezeknut. Nisu uopće marile za aute. Vozači su gledali u čudu. Strah me da se nešto ne dogodi jer je to jako naseljeno mjesto - dodao je.

