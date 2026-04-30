VIDEO Gori rusko naftno srce: Dronovi udarili postrojenje

Najmanje dva spremnika goriva planula su u četvrtak nakon napada dronovima na naftno postrojenje u ruskoj regiji Perm, javljaju ruski Telegram kanali i lokalni mediji. Prema informacijama koje je objavio neovisni Telegram kanal Exilenova Plus, između dva i tri spremnika na postrojenju kojim upravlja Transnjeft oštećena su u požaru. S druge strane, regionalni guverner Dmitrij Mahonjin poručio je putem Telegrama da je lokaciju napao ukrajinski dron, ali tvrdi da nije bilo poginulih ni ozbiljnije štete, kako prenosi Radio Slobodna Europa. No, snimke koje kruže društvenim mrežama pričaju drugačiju priču – vidi se snažna vatra koja upućuje na znatno veće razmjere štete. Napad dolazi samo dan nakon sličnog udara. U srijedu su isto postrojenje gađali dronovi dugog dometa u operaciji specijalne ukrajinske jedinice Alfa, piše Kyiv Independent.

Sigurnosna služba Ukrajine (SBU) tada je objavila da je izbio veliki požar te da su prvi podaci ukazivali na to da su gotovo svi spremnici nafte bili zahvaćeni vatrom.

Kapacitet pojedinog spremnika dodatno naglašava potencijalnu štetu – svaki može primiti do 50.000 kubičnih metara nafte, odnosno oko 314.000 barela, što ovakve napade čini iznimno osjetljivima za skladištenje i transport energenata.

Naftni kompleks u regiji Perm, čije istoimeno središte ima gotovo milijun stanovnika, nalazi se duboko u unutrašnjosti Rusije i predstavlja ključno tranzitno čvorište. Koristi se za prihvat, skladištenje i pumpanje sirove nafte kroz glavnu mrežu naftovoda.

Postrojenje, smješteno istočno od Moskve u blizini Urala, udaljeno oko 1.500 kilometara od Ukrajine, dio je šire infrastrukture koja opskrbljuje velik dio domaćih tokova nafte.

Ukrajina posljednjih mjeseci sve češće gađa rusku energetsku infrastrukturu, nastojeći poremetiti opskrbu gorivom za vojsku i oslabiti jedan od ključnih izvora prihoda Kremlja, osobito u kontekstu rasta cijena energije potaknutog ratom s Iranom i zatvaranjem Hormuškog tjesnaca od strane Teherana.

Podsjetimo, već u utorak dronovi su izazvali veliki požar u rafineriji u crnomorskoj luci Tuapse. Bio je to treći napad na to postrojenje u manje od dva tjedna, a uz vatru su zabilježene i evakuacije stanovništva.

Društvene mreže posljednjih dana preplavljene su snimkama crnog neba i zagađenog mora, dok stanovnici javljaju da čađa pada po ulicama i dvorištima. Rafinerija u vlasništvu Rosnjefta, koja većinu derivata izvozi, obustavila je rad još 16. travnja nakon jednog od napada dronom.