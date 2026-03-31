VIDEO Gori tvornica paleta u Kutini: 'Više vatrogasnih vozila je dojurilo, izgleda baš gadno!'

Zapalila se Tvornica paleta u Kutini, u naselju Gojlo. Kako nam priča čitatelj, na terenu je više vatrogasnih vozila koji su projurili prema mjestu požara, a vatra se sve više razbuktava. Požar gase i pomoću autoljestvi.

"Više vatrogasnih vozila gasi požar u tvornici, sigurno ih je pet ili šest. Izgleda baš gadno, čini mi se da je već zahvatila vatra veliki dio tvornice. Mogla bi ovo biti duga noć za vatrogasce", kaže nam čitatelj.

Iz PU sisačko-moslavačke potvrdili su da su zaprimili dojavu o požaru u utorak oko 20.40 sati.

Iz Javne vatrogasne postrojbe Kutine potvrdili su nam da su na terenu, a kasnije će znati više informacija.