BUKTINJA U ZAGREBU

VIDEO Gorjela pekara u Zagrebu: Požarom zahvaćeno oko 1000 m2 pogona...

Zagrebački vatrogasci zaprimili su dojavu o požaru u Zagrebu, u Planinskoj ulici u subotu nešto prije 1 ujutro. Kako doznajemo zapalio se dio pogona pekare Pan-Pek. Na terenu su bili pripadnici JVP Zagreb, VP Žitnjak, te VP Centar. Prema dostupnim informacijama požarom je zahvaćena površina oko 1000 m2, a požarom su bila zahvaćena i ulja te masti iz proizvodnog pogona. Na terenu su osim policajaca i inspektori zaštite od požara koji će nakon očevida utvrditi što je uzrok požara.

Požar u pekarni Pan Pek 00:19
Požar u pekarni Pan Pek | Video: Čitatelj 24sata
SAŽETAK VUKOVAR - ISTRA

VIDEO Pogledajte prvi gol Vukovaraca u HNL-u ove sezone! Lončar sjajno pogodio za Istru

VUKOVAR ISTRA 1-1 Nogometaši Vukovara 1991 i Istre 1961 odigrali su remi u sjajnoj utakmici u Vinkovcima. Svačega je bilo na dvoboju, gosti su pogodili stativu u devetoj minuti, a gol im je poništen u 12. Vukovar je prvi prekršaj napravio tek u 71. minuti, a na kraju su momčadi podijelile bodove

Sažetak utakmice Vukovar 1991 - Istra 1961 00:55
Sažetak utakmice Vukovar 1991 - Istra 1961 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata! Oko 50.000 hodočasnika bilo je u Sinju na Velikoj Gospi

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Tisuće katoličkih vjernika obilježilo je blagdan Velike Gospe, u Sinju je bilo 50.000 vjernika. Užas na ulicama Srbije, brutalno nasilje diljem zemlje. U Kutini u rijeci pronađeno tijelo dječaka. Sastanak Putina i Trumpa na Aljasci...

Gledajte '240 sekundi' 24sata! Oko 50.000 hodočasnika bilo je u Sinju na Velikoj Gospi 04:00
Gledajte '240 sekundi' 24sata! Oko 50.000 hodočasnika bilo je u Sinju na Velikoj Gospi | Video: 24sata/Video
SJAJNA ATMOSFERA

VIDEO Navijači Hajduka u velikom broju stigli u Tiranu! Pogledajte vatrenu atmosferu

TIRANA - Nakon pobjede na Poljudu protiv Dinamo Cityja (2-1), Hajduk će večeras u Tirani pokušati obraniti prednost i plasirati se u play-off Konferencijske lige. Splićani će u Albaniji imati veliku podršku svojih navijača, došlo ih je oko 2000 tisuće u Tiranu, a kakvu čudesnu atmosferu su stvorili uoči utakmice u jednom kafiću, možete pogledati u priloženom videozapisu

Zagrijavanje Hajdukovih navijača pred utakmicu 00:54
Zagrijavanje Hajdukovih navijača pred utakmicu | Video: čitatelji
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata! Mario (94) još uvijek radi. On je 4. generacija ribara u obitelji

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Snježane Krnetić: S devedeset i jednom godinom Mario Ipša iz Funtane u Istri još uvijek radi. iako je po sili zakona s navršene 52. godine morao je u mirovinu. Za smrt bebe kod Ploča osumnjičena je majka (28). Ravnateljica tvrdi kako djelatnici hitne ne žele benificirani radni staž. Oni se baš za to bore. Nedostaje zaliha krvi, a najviše nula pozitivne. Zavod za transfuzijsku medicinu poziva građane na darivanje krv...

Gledajte '240 sekundi' 24sata 04:00
Gledajte '240 sekundi' 24sata | Video: 24sata Video
PERZEIDI OBASJALI NEBO

VIDEO Suze svetog Lovre sinoć su priredile nebeski spektakl

Pod vedrim ljetnim nebom, sinoć su mnogi podignuli pogled prema zvijezdama kako bi svjedočili 'Suzama svetog Lovre', meteorskom roju Perzeida. U najsjajnijem trenutku nebeskog spektakla, nebo su presijecali brzi bljeskovi svjetlosti, ostavljajući za sobom kratkotrajne tragove. Ovaj prirodni fenomen, koji svoj naziv duguje blagdanu svetog Lovre, i ove je godine privukao brojne zaljubljenike u astronomiju

Zagreb: Suze svetog Lovre 00:28
Zagreb: Suze svetog Lovre | Video: 24sata/Mia Slafhauzer/Pixsell

