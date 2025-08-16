BUKTINJA U ZAGREBU
VIDEO Gorjela pekara u Zagrebu: Požarom zahvaćeno oko 1000 m2 pogona...
Zagrebački vatrogasci zaprimili su dojavu o požaru u Zagrebu, u Planinskoj ulici u subotu nešto prije 1 ujutro. Kako doznajemo zapalio se dio pogona pekare Pan-Pek. Na terenu su bili pripadnici JVP Zagreb, VP Žitnjak, te VP Centar. Prema dostupnim informacijama požarom je zahvaćena površina oko 1000 m2, a požarom su bila zahvaćena i ulja te masti iz proizvodnog pogona. Na terenu su osim policajaca i inspektori zaštite od požara koji će nakon očevida utvrditi što je uzrok požara.