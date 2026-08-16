VIDEO Gorjeli auti u Zagrebu: 'Kakva je to budala zapalila? Pa blizu je kuća. Moglo se proširiti'

U salonu za prodaju rabljenih vozila u zagrebačkom Rudešu u kojemu je jutros oko 6 sati gorjelo nekoliko automobila policija je ujutro još obavljala očevid. Kako smo pisali, zagrebački vatrogasci bili su na intervenciji na Zagrebačkoj cesti u 6:07 sati. Požar su stavili pod kontrolu. Izgorjela su tri automobila, još četiri su oštećena. Među izgorjelim i oštećenim autima su dva Audija, dva Mercedesa, Škoda, BMW i Renault.

- Imamo dojavu o požaru nekoliko vozila. Utvrđuju se okolnosti - rekli su nam iz zagrebačke policije.

Pokretanje videa... VIDEO Požar u Zagrebu | Video: Čitatelj 24sata

Susjedi kažu kako je riječ o salonu rabljenih automobila koji je tamo već 35 godina i nikad nije bilo nikakvih problema. Vlasnik je, doznajemo, prekinuo godišnji odmor zbog požara kako bi došao vidjeti što je bilo i razgovarati s policijom. Kako neslužbeno doznajemo, ispričao im je da nikad ni s kim nije imao problema i da ne zna tko bi ni zašto to napravio.

Izgorjelo je više vozila, a sreća u nesreći je da vatra nije zahvatila susjedovu kuću koje od parkirališta salona za prodaju rabljenih automobila dijeli samo ogradu i čiji je vlasnik stariji čovjek narušena zdravlja.

- Kakva to budala mora biti da ide tako ugroziti kuću u kojoj je sedmero ljudi. Mogao je zapaliti bilo koji auto bliže glavnoj cesti. Sva sreća da nitko nije stradao - komentirali su drugi susjedi.

Neslužbeno doznajemo i da su istražitelji izuzeli snimke nadzornih kamera te se nadaju da bi im mogle pomoći u istrazi. Iznos štete još nije poznat, no sigurno ce biti pozamašan.

I dan ranije, ispričali su čitatelji, netko je navodno pokušao izazvati požar, no s vanjske strane ograde te plamen ništa nije zahvatio.