VIDEO Gorjelo sedam brodica u Kraljevici, tri su potonule, nije bilo stradalih u velikom požaru

Nema stradalih i ozlijeđenih u velikom požaru brodica koji je izbio u četvrtak na vezu kod Kraljevice, dok je površinsko onečišćenje mora i morskog okoliša lokalizirano na užem obuhvatu požarišta, u području uvale Scott, priopćilo je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Opožareno je ukupno sedam brodica, od kojih su tri u potpunosti potonule.

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Morska površina onečišćena plutajućim ostacima maziva s oštećenih brodica ograđena je upijajućim branama, a tijekom noći na poziciji dežuraju pripadnici JVP Kraljevica i službenici LK Rijeka, kao i djelatnici tvrtke specijalizirane za komercijalno uklanjanje onečišćenja i zagađenja mora i morskog okoliša, priopćilo je Ministarstvo.

Dojava o požaru na nekoliko brodica na vezu u uvali Scott, kod Kraljevice, u Nacionalnu središnjicu za usklađivanje traganja i spašavanja na moru (MRCC) Rijeka zaprimljena je danas u 13.16 sati posredstvom Županijskog dojavnog centra ŽC 112 Rijeka, o čemu je obavijest odmah proslijeđena u Lučku kapetaniju Rijeka, odakle su poduzete daljnje koordinirane aktivnosti.

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U trenutku dojave na požarištu su već djelovali pripadnici Javne vatrogasne postrojbe JVP Rijeka, dok su iz LK Rijeka angažirali tegljač 'Titan' iz luke Omišalj, u vlasništvu Jadranskog pomorskog servisa d.o.o., koji je zadržan u stanju pripravnosti.

Požar je u kratkom roku zahvatio veći broj plovila na vezu, no pripadnici JVP Rijeka uspjeli su obuzdati daljnje širenje te je nedugo potom požar stavljen pod kontrolu i u potpunosti ugašen.

Nakon što je pozicija nesreće osigurana službenici Lučke kapetanije Rijeka te Ispostave lučke kapetanije Bakar, u suradnji s policijskim službenicima, proveli su preliminarni očevid o uzrocima požara, kojim je ustanovljeno kako u nesreći nema stradalih i ozlijeđenih, dok je površinsko onečišćenje mora i morskog okoliša lokalizirano na užem obuhvatu požarišta, u području uvale Scott.

Daljnji očevid o uzrocima te pomorske nesreće, kao i administrativne radnje u svezi štete nastale na brodicama, provest će se u nadležnosti riječke Kapetanije, stoji u priopćenju Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.