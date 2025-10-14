VIDEO Gospođa iz Zagreba oduševila čitatelja: 'Nabacali su papir, a ona je sve počistila'

Oduševio me prizor gospođe kako čisti oko kontejnera za papir tu na Jarunu. To su pravi zeleni ratnici. Ima još dobrih ljudi!, rekao nam je čitatelj 24sata koji je u utorak u prolazu kraj Ulice Stjepana Ljubića Vojvode snimio ekološko osviještenu Zagrepčanku.

Kako je ispričao, često ondje prolazi i zna vidjeti mnoštvo otpadnog papira razbacanog oko kontejnera. Ljudi ga, kaže, ostavljaju bez ikakvog reda.

- Ona je donijela svoje grablje i lopaticu. Brzo je to pokupila i ubacila u plavi kontejner za papir u kojem je bilo mjesta. Zbilja rijedak prizor i potez koji me oduševio - kaže autor snimke.