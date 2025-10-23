Obavijesti

News

Komentari 0
VATROGASCI NA TERENU

VIDEO Grad Rijeka pod vodom! Cambierijeva ulica potopljena, bujice su paralizirale promet...

Danas je područje Rijeke i okolice zahvatilo snažno nevrijeme praćeno obilnom kišom, što je uzrokovalo lokalne bujice i poplave. U nekoliko dijelova grada šahte na cestama su se djelomično otvorile zbog velike količine vode. Već tijekom jutra promet je bio otežan na Biviju, Kantridi i Mlaki. Na Fiumari je zbog obilne kiše stablo palo na prometnicu, a intervencijom riječkih vatrogasaca cesta je očišćena. Navečer je najteža situacija bila u Cambierijevoj ulici, koja je praktički bila pod vodom, dok je bujica zabilježena i u Zvonimirovoj ulici.

Pokretanje videa...

Nevrijeme u Rijeci 00:32
Nevrijeme u Rijeci | Video: 24sata Video
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Sramotna presuda kuharu koji je spolno zlostavljao učenice!

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Središće pod opsadom policije: Bivši policajac i TV zvijezda Leon Lučić pucao na zaštitara. Skandalozna presuda zlostavljaču: Kuhar sa sjevera Hrvatske spolno zlostavljao učenice, dobio sramotnu kaznu. Beroš pod optužnicom uskoro se vraća na posao u Vinogradskoj. Istražili smo u kojim bolnicama u Hrvatskoj ginekolozi najviše odbijaju raditi pobačaj.

Pokretanje videa...

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Sramotna presuda kuharu koji je spolno zlostavljao učenice! 03:59
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Sramotna presuda kuharu koji je spolno zlostavljao učenice! | Video: 24sata/Video
PROMETNE NEZGODE

NEVJEROJATNO Vozila na Mostu Mladosti u krivom smjeru, auti blokirali trake da se okrene...

Na Mostu Mladosti u Zagrebu jedna je vozačica ušla u krivi smjer u utorak navečer. Kako bi se uspješno vratila u ispravan smjer, neki su vozači blokirali sve trake, a vozačici su tako ostavili dosta mjesta za okretanje.

Pokretanje videa...

Vozač ušao u pogrešan smjer na mostu u Zagrebu 00:30
Vozač ušao u pogrešan smjer na mostu u Zagrebu | Video: Čitatelj 24sata
SVE MOTRI KOVAČEVIĆ

VIDEO 'Našpanani' dinamovci odradili trening pred europski dvoboj istine. 'Ajmo, radi, radi!'

MALMÖ, ŠVEDSKA Dinamo će u četvrtak odigrati utakmicu trećeg kola Europske lige. Protivnik je Malmö, a Dinamo je dan prije stigao u Švedsku kako bi osjetio travnjak i odradio trening prije utakmice. Uvježbavaju se dodavanja te igrači dobivaju zadnje upute. Utakmica u četvrtak počinje u 21 sat, a "modri" bi pobjedom napravili velik korak prema nokaut fazi

Pokretanje videa...

Trening Dinama u Švedskoj 00:42
Trening Dinama u Švedskoj | Video: Hrvoje Tironi/24sata
UHITILI GA I LJETOS

VIDEO Psovao, pljuvao, vikao: Ovako su Lučića privodili 2020.

Prije današnje pucnjave Leon Lučić je uhićen i početkom lipnja u akciji Uskoka, no tad im nije određen istražni zatvor. Lučića su privodili i prije pet godina zbog iznude poduzetnika. "Što je bando destruktivna, mamu vam je**m!!", vikao je prema medijima te pljunuo dok su ga tada uvodili u odvjetništvo.

Pokretanje videa...

Leon Lučić 00:59
Leon Lučić | Video: 24sata/pixsell
pucnjava u Središću

VIDEO Ovo je trenutak kad su specijalci ušli u zgradu u Zagrebu i uhitili Leona Lučića

Bivši policajac i glumac Leon Lučić, poznat po ulozi inspektora u seriji Krim tim 2, uhićen je nakon što je u srijedu prijepodne u zagrebačkom naselju Središće hicem iz vatrenog oružja ranio muškarca. Prema informacijama policije, do incidenta je došlo oko 10.30 sati u Ulici Ede Murtića, gdje je žrtva zadobila ozljedu noge. Nakon pucnjave, Lučić se pokušao sakriti u obližnju zgradu, no ubrzo je uhićen zahvaljujući intenzivnoj potrazi zagrebačke policije.

Pokretanje videa...

Trenutak kad su specijalci ušli u zgradu 00:25
Trenutak kad su specijalci ušli u zgradu | Video: čitatelj/24sata

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025