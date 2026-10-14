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VIDEO Grenland demantira Trumpa: Kakvo bušenje, proći će godine da to bude operativno

Piše Ivan Hruškovec,
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VIDEO Grenland demantira Trumpa: Kakvo bušenje, proći će godine da to bude operativno
Foto: Reuters/Canva
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Postoje aktivnosti američkih tvrtki, ali smo jako daleko od masovnog istraživanja, izjavio je za CNN Jørgen Hammeken-Holm, zamjenik ministra rudarstva Grenlanda.

Američki predsjednik Donald Trump poručio je da na Grenlandu uskoro počinje ogromno istraživanje nafte, plina i minerala. Vlada tog arktičkog teritorija ekspresno je odbacila njegove tvrdnje, ističući da su veliki projekti jako daleko od ostvarenja.

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Grenland VIDEO
Grenland | Video: Reuters

Reakcija lokalnih vlasti

Trump je na svojoj društvenoj mreži napisao kako se na njihovom novom i prekrasnom Grenlandu sprema masovno istraživanje resursa. Njegova objava brzo je izazvala reakciju s otoka.

​- Postoje aktivnosti američkih tvrtki, ali smo jako daleko od masovnog istraživanja - izjavio je za CNN Jørgen Hammeken-Holm, zamjenik ministra rudarstva Grenlanda.

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Objasnio je da je u tijeku nekoliko manjih istraživanja, ali će proći godine prije nego što ona postanu operativna. Istraživači redovito upozoravaju na goleme troškove i poteškoće pri vađenju resursa s otoka. Otprilike 80 posto teritorija prekriveno je ledom debljine više od kilometra, a infrastruktura je vrlo oskudna.

Uz to, parlament Grenlanda još je 2021. godine donio odluku da više neće izdavati nove dozvole za naftu i plin. Zastupnici su taj potez objasnili brigom za okoliš i željom da spriječe pogoršanje globalne klimatske krize.

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Predizborna kampanja i rat u Iranu

Trumpove izjave dolaze u vrijeme rastućih cijena energije koje zadaju financijske glavobolje američkim građanima. Skok cijena izravna je posljedica rata u Iranu, koji je počeo krajem veljače nakon zajedničkih američkih i izraelskih napada.

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država trenutačno sudjeluje u kampanji uoči izbora na sredini mandata koji se održavaju idući mjesec. Analitičari smatraju da je njegova objava namijenjena upravo američkim biračima zabrinutima zbog cijena goriva.

​- Prepoznajem zabrinutost u Americi, ali ovo nije brzo rješenje. Neće biti grenlandskih barela nafte na tlu u bliskoj budućnosti - rekla je Naaja H. Nathanielsen, predstavnica Grenlanda u danskom parlamentu.

Sigurnosni sporazum i vojne baze

Sjedinjene Američke Države, Danska i Grenland nedavno su potpisali sporazum kojim žele smanjiti napetosti. Trump je ranije ponavljao želju da preuzme kontrolu nad otokom i prijetio prisvajanjem teritorija, što je naljutilo saveznike u europskim zemljama.

Iako je američki predsjednik tvrdio da dogovor daje Americi trajnu kontrolu nad sigurnošću Grenlanda, u tekstu nema spomena prava na bušenje nafte i plina. Sporazum samo općenito priznaje suradnju oko minerala i gospodarskog razvoja, ali prvenstveno otvara put za izgradnju dviju velikih američkih vojnih baza.

Otok obiluje rijetkim mineralima ključnim za proizvodnju pametnih telefona i tehnologija obnovljivih izvora energije. Kina trenutno dominira tim tržištem, a američka administracija pokušava razbiti taj monopol. Ipak, ti su minerali zarobljeni duboko u stijenama ispod arktičkog leda, što njihovo rudarenje čini iznimno kompliciranim.

*uz korištenje AI-ja

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