VIDEO Grmoja pustio izjavu psihologinje o pedofiliji: Borimo se protiv nastranih ideologija!

Most će se boriti protiv nastranih ideologija, poručio je u srijedu u Saboru zastupnik Nikola Grmoja govoreći o uvođenju zdravstvenog odgoja u zagrebačke škole, pri čemu je posebno izdvojio članicu Povjerenstva za izradu kurikuluma Tanju Jurin koja, kazao je, "relativizira pedofiliju".

"Oni koji relativiziraju pedofiliju i govore da su seksualne sklonosti prema djeci "OK" bit će dalje od naše djece. Jasno i glasno govorim da ćemo se nastaviti boriti protiv ideoloških stavova koje žele nametnuti djeci, protiv nastranih ideologija i svih stručnjaka koji takve stavove zagovaraju", poručio je Grmoja.

Pri tome je pokazivao video članice Povjerenstva za izradu kurikuluma zdravstvenog odgoja u zagrebačkim školama Tanje Jurin, koja, kako je istaknuo, na javnom predavanju relativizira pedofiliju.

"Jurin za pedofiliju kaže da je riječ o parafilijskoj sklonosti i kako moderna znanost ide k tome da što manje stigmatiziramo seksualnost, ma kako ona neobična bila. Smatra kako osobama s pedofilskim mislima moramo reći: 'OK je, to vas privlači, o tome fantazirate, nikome ne štetite, sebi ne štetite, nemojte se time opterećivati, nemojte osjećati sram, krivnju'. Ne postoje riječi kojima se može opisati ova rečenica dr. Jurin da je u redu fantazirati o tome da vas privlače djeca", poručio je.

Dodao je kako "ne postoji ništa normalno u tome da čovjek ne osjeća sram ako fantazira o seksualnom iskustvu s djetetom".

"Takvima koji smatraju da one koji maštaju o seksu s djecom treba destigmatizirati poručujem - maknite se od naše djece. Maknite se sa svojim programima iz škola, bez obzira na to što je riječ o izvannastavnim aktivnostima", naglasio je.

Grmoja je istaknuo da je ovo pitanje o kojem bi svi zastupnici trebali govoriti u javnosti. Zaštita djece je, kaže, njegov jedini cilj, ma kakve god etikete od javnosti ili medija dobio.

"Zapitajmo se tko nam odgaja djecu, tko izrađuje programe, što se sve skriva iza zdravstvenog odgoja u školama. Zapitajmo se koji su to inozemni stručnjaci koji su im uzor - je li to Kinsey, koji također relativizira pedofiliju? Zapitajmo se zašto na predstavljanje zdravstvenog odgoja u Zagrebu dolazi osoba koja se javno zalaže za to da se djeci daju blokatori hormona i da se muškarci mogu natjecati protiv žena u sportu", ustvrdio je.

Dosta je bilo da se nešto što je nakaradno i nenormalno propagira kao normalno, ocijenio je zastupnik dodavši kako će Most biti na prvoj crti obrane od te ideologije.