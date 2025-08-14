Preporuka je izlaz na čvoru Križišće za vozače koji imaju odredište Crikvenicu/Novi Vinodolski, javljaju iz HAK-a
VIDEO Gužve na autocestama: Na A7 se zapalio auto, promet je zbog očevida u prekidu...
Promet je pojačan na gradskim cestama i obilaznicama, glavnim prometnicama prema moru i unutrašnjosti, na pojedinim graničnim prijelazima te u trajektnim lukama i pristaništima. Vozačima se savjetuje prilagodba brzine i načina vožnje uvjetima na cestama.
Na autocesti A1 Zagreb - Ploče - Karamatići povećana je gustoća prometa između Zagreba i Zadra u oba smjera. Pred naplatom Lučko u smjeru mora kolona je oko 1 km iz smjera Jadranske avenije, a oko 2 km iz smjera Buzina (A3). U smjeru Zagreba kolone su pred naplatom Demerje dva km i Lučko jedan km.
Između čvora Karlovac i naplate Lučko te čvora Zadar istok i tunela Čelinka u smjeru Zagreba vozi se usporeno u koloni uz povremene zastoje.
Na autocesti A3 Bregana - Lipovac, prema naplati Lučko (A1) iz smjera čvora Buzin kolona je duga oko 2 km. Između tunela Učka i čvora Učka vozi se usporeno u koloni.
Zbog prometne nesreće na izlaznom kraku čvora Učka prema Rupi (A7), kolona je oko 2 km. Između čvorova Križišće i Šmrika u smjeru Krka vozi se u koloni uz zastoje. Vozačima koji putuju prema Crikvenici i Novom Vinodolskom preporučuje se izlazak na čvoru Križišće.
U tunelu Mačkovac, zbog vozila u kvaru u smjeru Sinja, promet je privremeno reguliran. Usporeno se vozi kroz Novi Vinodolski, Šibenik, Solin, Split, Stobreč, Podstranu, Omiš, Makarsku te na dionici Dubrovnik – Srebreno.
Na DC102, mostu Krk, kolona je četiri km u oba smjera.
Zbog požara automobila zatvoren je promet na A7 kraj Krčkog mosta, kazali su nam iz primorsko-goranske policije. Dodaju da su vatrogasci na terenu te da je požar ugašen. Požar automobila je buknuo oko 12 sati u četvrtak. Policija provodi očevid.
- Zbog povećane gustoće prometa na autocesti A7 između čvora Križišće i čvora Šmrika vozi se u koloni vozila u pokretu uz povremene zastoje. Preporuka je izlaz na čvoru Križišće za vozače koji imaju odredište Crikvenicu/Novi Vinodolski. Molimo korisnike za oprez i strpljenje. Požar na vozilu na autocesti A7 na čvoru Križišće na kolniku u smjeru Križišća. Promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 60 km/h. Molimo korisnike za oprez - stoji na stranici HAK-a.
- Sve se dimi, jako sporo se vozimo pa je nastala i gužva prije mosta. Vatrogasci su brzo došli i ugasili automobil - kazao nam je jedan od čitatelja.