VIDEO Gužve na autocestama: Na A7 se zapalio auto, promet je zbog očevida u prekidu...

GUŽVE NA AUTOCESTAMA

Promet je pojačan na gradskim cestama i obilaznicama, glavnim prometnicama prema moru i unutrašnjosti, na pojedinim graničnim prijelazima te u trajektnim lukama i pristaništima. Vozačima se savjetuje prilagodba brzine i načina vožnje uvjetima na cestama.

Na autocesti A1 Zagreb - Ploče - Karamatići povećana je gustoća prometa između Zagreba i Zadra u oba smjera. Pred naplatom Lučko u smjeru mora kolona je oko 1 km iz smjera Jadranske avenije, a oko 2 km iz smjera Buzina (A3). U smjeru Zagreba kolone su pred naplatom Demerje dva km i Lučko jedan km.

Između čvora Karlovac i naplate Lučko te čvora Zadar istok i tunela Čelinka u smjeru Zagreba vozi se usporeno u koloni uz povremene zastoje.

Na autocesti A3 Bregana - Lipovac, prema naplati Lučko (A1) iz smjera čvora Buzin kolona je duga oko 2 km. Između tunela Učka i čvora Učka vozi se usporeno u koloni.

Zbog prometne nesreće na izlaznom kraku čvora Učka prema Rupi (A7), kolona je oko 2 km. Između čvorova Križišće i Šmrika u smjeru Krka vozi se u koloni uz zastoje. Vozačima koji putuju prema Crikvenici i Novom Vinodolskom preporučuje se izlazak na čvoru Križišće.

U tunelu Mačkovac, zbog vozila u kvaru u smjeru Sinja, promet je privremeno reguliran. Usporeno se vozi kroz Novi Vinodolski, Šibenik, Solin, Split, Stobreč, Podstranu, Omiš, Makarsku te na dionici Dubrovnik – Srebreno.

Na DC102, mostu Krk, kolona je četiri km u oba smjera.