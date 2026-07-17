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NAKON SMJENE - PUT MORA!

VIDEO Gužve u smjeru mora! 'Kolona je velika, sporo se ide'

Gužve su na cestama prema moru. Kako je izvijestio HAKoko 18 sati, na A1, dionici Novigrad-Bosiljevo 2 u smjeru mora vozi se usporeno u kolonama uz povremene zastoje. Također, vozilo je u kvaru u tunelu Mala Kapela na ugibalištu u smjeru Zagreba - vozi se uz ograničenje brzine od 60 km/h. Prometna nesreća je na 237. +600 km između čvorova Sveti Rok i Rovanjska u smjeru Dubrovnika - vozi se jednim trakom u koloni dugoj oko 4 km. "Velike su gužve, sporo se krećemo", kaže nam čitatelj koji je poslao snimku...

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Gužve prema moru VIDEO
Gužve prema moru | Video: Čitatelj 24sata
NEMA OZLIJEĐENIH

VIDEO Požar kod Bosiljeva: 'Vozač je sam krenuo gasiti...'

Kako su nam potvrdili iz policije u petak poslijepodne zaprimljena je dojava o požaru kamiona kod Bosiljeva. Konkretno zapalila se guma koju je vozač pokušao sam ugasiti. Ubrzo su stigli i vatrogasci. Kako nam je potvrdila policija nema ozlijeđenih osoba.

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Požar kamiona VIDEO
Požar kamiona | Video: Čitatelj 24sata
VOX POPULI

Zagrepčani o ostavljanju napojnica: ‘To je stvar kulture’

Ostavljanje napojnicama konobarima uvijek je tema rasprava. Neki to smatraju potrebnim i kulturnim, dok drugi ne vide smisao u tome. Zagrepčane smo pitali koje je njihovo mišljenje o ostavljanju napojnica

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Zagrepčani o ostavljanju napojnica: ‘To je dobra kultura’ VIDEO
Zagrepčani o ostavljanju napojnica: ‘To je dobra kultura’ | Video: 24sata Video
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: U velikoj akciji USKOK-a uhićen bivši šef nabave u MORH-u!

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Bivši šef nabave MORH-a, brigadir Ivica Devčić, uhićen je u akciji Uskoka i vojne policije zbog sumnje u namještanje natječaja 2018. i 2019. za kupnju vojnih čizama, pri čemu je tvrtka Design Vision, čija je vlasnica Alma Boch također privedena, profitirala za oko 30 tisuća eura. Prema saznanjima 24sata, Uskok smatra da je Devčić namjerno podijelio nabavu kako bi posao dobila spomenuta tvrtka, koja je od tada redovito dobivala poslove bez otvorenih natječaja. Već od sutra bit će dostupan lijek givinostat za dječake oboljele od Duchenneove mišićne distrofije. U HZZO-u očekuju da će usporiti napredovanje bolesti. SAD je nastavio napade na Iran, a Trump je najavio nove mete. Teheran je uzvratio udarima na američke vojne ciljeve u Bahreinu, Kuvajtu i Jordanu. 102 tisuće eura, ili više nego sve ostale parlamentarne stranke zajedno, dobio je donacija u prvih šest mjeseci HDZ. SDP je skupio najmanje, samo 1300 eura.

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Gledajte '240 sekundi' 24sata: U velikoj akciji USKOK-a uhićen bivši šef nabave u MORH-u! VIDEO
Gledajte '240 sekundi' 24sata: U velikoj akciji USKOK-a uhićen bivši šef nabave u MORH-u! | Video: 24sata/Video
POGLEDAJTE SNIMKU!

VIDEO Divlje svinje ponovno šetaju po zagrebačkim cestama

Nekoliko divljih svinja sinoć se prošetalo Gračanskom cestom, javljaju NAM čitatelji. Sama snimka nastala je, kako kaže čitateljica, kod žičare Sljeme.

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Divlje svinje u Zagrebu VIDEO
Divlje svinje u Zagrebu | Video: Čitatelj 24sata
OPREZ ZBOG STRANIH PLOVILA

VIDEO Lučka kapetanija Rijeka provodi akciju 'Sigurna plovidba 2026 Rijeka'

U Rijeci je do 19 sati pojačan nadzor sigurnosti plovidbe, posebno nepropisne brzine. Uz sankcioniranje prekršitelja akcija ima i edukativnu svrhu. Želi se upozoriti na važnost poštovanja sigurnosnih propisa. To je bitno posebice u vrijeme kada je na Jadranu mnogo domaćih i stranih plovila.

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Lučka kapetanija Rijeka provodi akciju 'Sigurna plovidba 2026 Rijeka' VIDEO
Lučka kapetanija Rijeka provodi akciju 'Sigurna plovidba 2026 Rijeka' | Video: 24sata/Nel Pavletić/PIXSELL

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