NAKON SMJENE - PUT MORA!
VIDEO Gužve u smjeru mora! 'Kolona je velika, sporo se ide'
Gužve su na cestama prema moru. Kako je izvijestio HAKoko 18 sati, na A1, dionici Novigrad-Bosiljevo 2 u smjeru mora vozi se usporeno u kolonama uz povremene zastoje. Također, vozilo je u kvaru u tunelu Mala Kapela na ugibalištu u smjeru Zagreba - vozi se uz ograničenje brzine od 60 km/h. Prometna nesreća je na 237. +600 km između čvorova Sveti Rok i Rovanjska u smjeru Dubrovnika - vozi se jednim trakom u koloni dugoj oko 4 km. "Velike su gužve, sporo se krećemo", kaže nam čitatelj koji je poslao snimku...