'KORAK PREMA VUČIĆEVOJ SRBIJI?'

VIDEO Hajdaš Dončić o direktivi 'kontrole chata': 'Plenković i Turudić će vas moći špijunirati'

Piše Ivan Štengl, Veronika Miloševski,
Zagreb: SDP o kontroverznom prijedlogu europske regulative "Chat Control" | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

To je podržala Vlada Andreja Plenkovića. Zar je to korak prema Vučićevoj Srbiji? Da te 'veliki brat' snima i da zna svaku tvoju poruku?, pita se šef SDP-a

SDP traži od Vlade Republike Hrvatske, ne da preispita, nego da povuče svoj glas podrške kontraverznom prijedlogu EU regulative koja se zove chat control i koja zadire u privatnost korisnika tehnologije. Kroz ovu regulativu će se svima nama, na mala vrata, skenirati sve poruke, videe. Habijan i Plenković su to podržali, a neka europska tijela smatraju da je ta regulativa opasna, rekao je na izvanrednoj presici SDP-a Siniša Hajdaš Dončić o regulativi koja bi kontrolirala chatove na društvenim mrežama.

- To će omogućiti u Hrvatskoj Plenkoviću i Turudiću da vas kompletno špijuniraju. Vrlo jednostavno. A sve to pod izlikom sprječavanja seksualnog iskorištavanja maloljetnika na društvenim mrežama - dodao je.

Kako je rekao, zgraža se činjenicom da zbog 0,03% populacije koja je bolesna, špijuniraju sve druge ljude.

- To je podržala Vlada Andreja Plenkovića. Zar je to korak prema Vučićevoj Srbiji? Da te 'veliki brat' snima i da zna svaku tvoju poruku? Mi smo jasni, treba promijeniti početne postavke tog zakona na način da se kroz pojačanu kontrolu aplikacija filtriraju takvi sadržaji. Time bi se prijavljivali ljudima koji se bave time - dodao je.

Rekao je kako su kontaktu sa SDP-ovim zastupnicima u EU parlamentu.

Prokomentirao je i još jednu oslobađajuću presudu 'Za dom spremni'.

- Kada vam državni vrh svojim dolaskom pošalje neku poruku, onda je takvo društvo. Naš stav je vrlo jasan, mi smo za izradu kaznenog zakona koji se bavi upravo tim stvarima. Isto tako, već sam govorio da su nama institucije okupirane i pod šapom jedne političke stranke, pogotovo kad su takve presude.

