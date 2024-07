VIDEO Heroj Antonio pomogao je prvi ranjenima u Daruvaru: 'Tražili su zaklon i pomoć'

Bio je to jedan sasvim normalni dan, radio sam i u tom trenutku čuo sam hice. Nisam mogao pretpostaviti da se ovako nešto moglo dogoditi, mislio sam da netko nešto radi sve do trenutka kada je dvoje djelatnika došlo ovdje do mene zatražiti pomoć i zaklon, priča Antonio Demeter, djelatnik u papirnici nasuprot Doma u Daruvaru u kojem je Krešimir Pahoki (51) ubio šestero ljudi.

Antonio Demeter prvi je pomogao ozlijeđenima nakon masakra u Domu za starije i nemoćne

Antonio je među prvima pomogao ozlijeđenima, a vidio je i ubojicu kako odlazi u obližnji kafić Daruvar.

- Odmah sam zvao policiju i Hitnu, jedan ranjeni je bio teško ozlijeđen i imao je prostrjelnu ranu. Nadam se da je u redu. Drugoj djelatnici smo oprali oko - ispričao je.

Dodao je kako je bio u šoku tek nakon što je shvatio što se sve izdogađalo.

- Ja sam njima pružio pomoć, a oni su prepoznali ubojicu i vidio sam ga kako ide u kafić. Odmah sam to rekao nadležnim službama. Nezamislivo je da se u Daruvaru može ovako nešto dogoditi. Napadaš najslabije, stvarno strašno - zaključio je Antonio.

Podsjetimo, Krešimir Pahoki (51) došao je u ponedjeljak nešto iza 10 sati u Dom za starije i nemoćne osobe Vianey u Mažuranićevoj ulici u Daruvaru i tamo ubio šestero ljudi. Policija ga je uhitila u kafiću Daruvar.