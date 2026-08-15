VIDEO Hodočasnicima na putu za Međugorje ostavili sokove i voće u hladnjaku: 'Znak pažnje'

Lijepo iznenađenje dočekalo je danas, na blagdan Velike Gospe, hodočasnike koji su se zaputili prema Međugorju. Naime, kako nam javlja naša čitateljica, kraj trgovine blizu Gruda je netko ostavio hladnjak pun voća, sokova i drugih namirnica kako bi se mogli osvježiti na svojem putu.

POGLEDAJTE VIDEO

Pokretanje videa... VIDEO Lijepa gesta za hodočasnike | Video: čitatelj/24sata

- Dragi hodočasnici, slobodno uzmite piće i voće iz hladnjaka kao mali znak pažnje. Neka vas Bog čuva na vašem putu! - dočekalo je hodočasnike na plakatu.

- U bidunu je čista voda za kavu i čaj. Bog neka vas čuva! Sretan vam put! Od srca za vas - pisalo je u poruci ostavljenoj na stolu.

Foto: čitatelj/24sata

Foto: čitatelj/24sata

Ova gesta sasvim je sigurno brojnim ljudima uljepšala dan, sudeći po porukama koje su ostavili.

„Hvala puno!“

„Hvala od srca!“

„Hvala!“ uz nacrtano srce

„Puno vam hvala!“

„Predivni ste ❤️“

„Hvala ❤️ Sretan vam put“

„Ovakvi trenuci znače. Veliko vam hvala.“

„Bog vas blagoslovio“

„Od srca…“ uz potpise nekoliko hodočasnika

„Hvala vam za lijepu gestu…“ – ostatak poruke je slabije čitljiv

Jedna poruka završava imenima Tina i Alma uz srce.

Potpisala se i skupina: Sanja, Luca, Ana, Matea i Ranko ❤️