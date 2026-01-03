VIDEO Horor kod Velike Gorice: Dvije žene ostavile vrećicu sa sedam štenaca. Svi su uginuli

Dvije zasad nepoznate žene, izašle su iz taksija s vrećicom koje su ostavile na hladnoći, pa sjele u auto i otišle, vidi se na videu koji nam je poslala čitateljica. Kako nam je ispričala, one su u Lukavcu, mjestu pored Velike Gorice, 'hladno' ostavile vrećicu sa sedam štenaca u parku, koji su nedugo zatim uginuli od gušenja i smrzavanja. Srećom, snimila ih je nadzorna kamera na lokalnom DVD-a, te je sve prijavljeno policiji.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:08 Ostavili štence u Lukavcu kraj Velike Gorice | Video: Čitatelj 24sata

- Možemo potvrditi kako smo 2.1. zaprimili dojavu. Utvrđujemo sve okolnosti - rekli su nam iz policije.

Prema informacijama koje je Animalex potvrdio za 24sata, incident se dogodio 1. siječnja 2026. u 15.00 sati.

- Pozivamo građane koji raspolažu informacijama i saznanjima o osobama sa snimke da se jave, kako bismo ih dalje proslijedili na nadležno Državno odvjetništvo. Počinjeno je kazneno djelo napuštanja životinja s posljedicom smrti, za što je propisana zatvorska kazna do dvije godine. Osumnjučene su dvije ženske osobe koje su 1.1.2026. u 15:00 ispred vatrogasnog doma u Lukavcu izašle iz vozila Bolt te u plastičnoj vrećici ostavile 7 štenaca koji su se smrznuli i uginuli, kažu za 24sata iz organizacije za prava životinja Animalex.