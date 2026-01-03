Obavijesti

News

Komentari 14
POLICIJA SVE ISTRAŽUJE

VIDEO Horor kod Velike Gorice: Dvije žene ostavile vrećicu sa sedam štenaca. Svi su uginuli

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Horor kod Velike Gorice: Dvije žene ostavile vrećicu sa sedam štenaca. Svi su uginuli

Prema informacijama koje je Animalex potvrdio za 24sata, incident se dogodio 1. siječnja 2026. u 15.00 sati.

Dvije zasad nepoznate žene, izašle su iz taksija s vrećicom koje su ostavile na hladnoći, pa sjele u auto i otišle, vidi se na videu koji nam je poslala čitateljica. Kako nam je ispričala, one su u Lukavcu, mjestu pored Velike Gorice, 'hladno' ostavile vrećicu sa sedam štenaca u parku, koji su nedugo zatim uginuli od gušenja i smrzavanja. Srećom, snimila ih je nadzorna kamera na lokalnom DVD-a, te je sve prijavljeno policiji.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Ostavili štence u Lukavcu kraj Velike Gorice 01:08
Ostavili štence u Lukavcu kraj Velike Gorice | Video: Čitatelj 24sata

- Možemo potvrditi kako smo 2.1. zaprimili dojavu. Utvrđujemo sve okolnosti - rekli su nam iz policije.

Prema informacijama koje je Animalex potvrdio za 24sata, incident se dogodio 1. siječnja 2026. u 15.00 sati. 

POSTAVILI TRAKE VIDEO Zbog dojave o bombi evakuirali Lumini u Varaždinu: 'Rekli su da brzo izađemo'
VIDEO Zbog dojave o bombi evakuirali Lumini u Varaždinu: 'Rekli su da brzo izađemo'

- Pozivamo građane koji raspolažu informacijama i saznanjima o osobama sa snimke da se jave, kako bismo ih dalje proslijedili na nadležno Državno odvjetništvo. Počinjeno je kazneno djelo napuštanja životinja s posljedicom smrti, za što je propisana zatvorska kazna do dvije godine. Osumnjučene su dvije ženske osobe koje su 1.1.2026. u 15:00 ispred vatrogasnog doma u Lukavcu izašle iz vozila Bolt te u plastičnoj vrećici ostavile 7 štenaca koji su se smrznuli i uginuli, kažu za 24sata iz organizacije za prava životinja Animalex.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 14
Trump: 'Preuzimamo vlast u Venezueli'; Detalji Madurova uhićenja: Pratili ga mjesecima
AMERIKANCI UHITILI MADURA

Trump: 'Preuzimamo vlast u Venezueli'; Detalji Madurova uhićenja: Pratili ga mjesecima

Niz eksplozija odjeknuo je u Caracasu tijekom noći, a ubrzo je otkriveno kako su američki specijalci ugrabili Nicolasa Madura i njegovu suprugu te ih odveli van zemlje
Akcija usred noći: Američki specijalci uhvatili Madura i prebacili ga na tajnu lokaciju
NAPAD NA VENEZUELU

Akcija usred noći: Američki specijalci uhvatili Madura i prebacili ga na tajnu lokaciju

Donald Trump potvrdio je da je venezuelski predsjednik Nicolás Maduro zarobljen i izveden iz zemlje, zajedno sa svojom suprugom Cillom Flores
VIDEO Sin joj je slavio rođendan u klubu u Švicarskoj i nestao: 'Zadnje mi je pisao da me voli'
PREVELIKA TUGA

VIDEO Sin joj je slavio rođendan u klubu u Švicarskoj i nestao: 'Zadnje mi je pisao da me voli'

Nova fotografija iz kluba smrti prikazuje cijelu scenu u trenutku dok je tragedija u tijeku. U 01.26 sati žena s kacigom podiže bocu s vatrom opasno blizu stropa, na kojem su već vidljivi plameni jezici

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026