VIDEO Hrabrog dječaka (13) iz Osijeka iznenadili za rođendan: Noa, ti si naš pravi heroj i junak

Maximiliana Bindernagela Vujnovića ne treba posebno predstavljati, velikogorički je profesionalni vatrogasac koji se u slobodno vrijeme "pretvara" u Spider-Mana kako bi razveselio djecu. Spušta se s krovova, izvodi čuda ne bi li na njihova lica izmamio osmijeh. Istu misiju ima i Jasenka Bastaić, Zagrepčanka koja je nakon smrti 42-godišnjeg supruga Nikole osnovala udrugu njegova imena i po bolnicama djeci raznosi poklone. Prije Nikoline smrti su to zajedno činili, čak i kad je Nikola već bolovao.

Pokretanje videa... VIDEO Spiderman kod hrabroga Noe | Video: 24sata Video

Borio se s karcinomom debelog crijeva, no bitku je izgubio u svibnju 2024. O njemu smo pisali u više navrata, prvi put godinu dana prije smrti, kad je želio ispričati priču o svojoj bolesti i ponukati zdrave, pogotovo mlade ljude da idu na redovite preglede.

"Ako tako spasim ijedan život, učinio sam puno", govorio je tad Nikola za 24sata.

Prošloga Božića su Jasenka i Max nosili poklone na Rebro i tamo upoznali jednog doista posebnog dječaka, 13-godišnjeg Nou Fizira iz Črnkovaca pored Osijeka, oboljelog od Hodgkinova limfoma, teške zloćudne bolesti, dijagnosticirane mu s 11 godina. Neki dan, na 13. rođendan, Jasenka i Spider-Man iznenadili su Nou i njegov čitav razred, koji mu je došao na rođendan. Noa se školuje kod kuće. Max se, poslovično, spustio s krova, ali se u njegovu umijeću onda okušao i Noa. Bio je oduševljen.

- Nou smo nakon Rebra ponovno vidjeli Jasenka i ja u srpnju u Požegi, kad je bio na rođendanu jednog drugog dječaka kojega smo iznenadili i obradovali posjetom. Tad je bio malo tužan jer nije i on visio na mojoj opremi, ali je bio preslab za to, u kolicima. Zato smo ga odlučili sad, na njegov rođendan, iznenaditi, da visim i s njegove kuće, kaže nam Spider-Man Max.

- Jako je bio sretan i iznenađen, ništa nije slutio. Jasenka mu je nabavila i 'plejku' za poklon. Sad je i on malo visio naopačke, bio je tako hrabar i sretan zbog toga. Najljepše nam je bilo vidjeti da sad već pomalo hoda, to nas je jako usrećilo. Došao mu je i cijeli razred s razrednicom, zaboravio je na sve probleme barem taj dan - govori Max.

Foto: Privatni album/

Misija je, zaključuje, ispunjena.

- Nije znao čak ni da će mu razred doći, a kamoli Spider-Man - kaže nam Noin tata Miroslav Fizir.

Noa teško hoda, u bolesti je izgubio više id trideset kilograma, a kako je u krevetu zbog raznih komplikacija proveo devet mjeseci, mišići su mu atrofirali.

- Najgore je sad iza nas. Kalvarija je počela početkom prošle godine, kad je operiran, a onda su uslijedile i brojne kemoterapije. Posljednju je hrabro odradio na svoj rođendan lani. Jako je hrabar, svjestan svega, i odlučan da potpuno ozdravi - govori tata Miroslav.

Priča nam što je sve Noa prošao - lani u svibnju mu se zdravstveno stanje pogoršalo, morao je biti stavljen u induciranu komu jer su mu organi počeli otkazivati. Nakon toga je dobio i plućnu emboliju, puklo mu je tanko crijevo, upalila se i moždana ovojnica - previše i za odraslu osobu, previše i za deset života, a opet, Noa je sve pobijedio.

- Rekli su nam da će se teško izvući, a on je uspio, opet. Kad ga je najviše boljelo, on bi stisnuo zube i u šutnji se molio, i tako na desetke, stotine puta. Ništa nije govorio, nije mogao, samo je hrabro trpio. Jednog je dana, dok sam bio pored njegova kreveta, u snu ispružio ruku kao da se rukuje. Kad se probudio, rekao mi je da je upoznao - Isusa. Bio netko vjernik ili ne, i što god da je to bilo, činjenica je da je Noi od tog trenutka stanje krenulo nabolje - priča nam tata.

Kad je dječak napravio prve korake nakon devet mjeseci, i Mirosalv je odlučio hodati od Črnkovaca do Marije Bistrice, trebalo mu je šest dana. I on je dobrovoljni vatrogasac.

- I još se nešto, u komi, dogodilo. Prije bolesti je igrao nogomet i strastveno navijao za Osijek, a kad se probudio postao je - dinamovac - s osmijehom će tata.

Foto: Privatni album/

Dječaka je na Rebru posjetio i Dinamov golman Ivan Nevistić, donio mu i potpisao svoj dres.

Noa je sad dobro, nalazi su odlični. Pobijedit će sve zlo, baš kao pravi Spider-Man.

- Nije nam teško prevaliti sve te kilometre kako bismo izmamili osmijeh djeteta, to je cilj - govori Jasenka i dodaje: "Sjeli smo u auto i odvezli tristo kilometara kako bismo odnijeli poklon i razveselili ga posjetom Spidermana. Ostali smo sat vremena i natrag za Zagreb. Ali to su stvari koje nas čine sretnima. Nou sam upoznala na Rebru, kroz razgovor s roditeljima smo se sprijateljili. U svibnju sam mu kući poslala poklon-paket, a u srpnju smo ga ponovno vidjeli kod drugog djeteta. Noin tata nas je tad pozvao na rođendan i cijelo smo vrijeme bili s njim u 'dosluhu', da sve bude jedno veliko iznenađenje za Nou".

Njezina je Udruga “Nikola Bastaić” dosad poklonima i ovakvim iznenađenjima obradovala mnogo djece pa Jasenka sve ljude dobra srca poziva da i uoči ovoga Božića donacijama osiguraju kupnju poklona za mališane koje će ona nositi u bolnice. Spider-Man, pak, za nedjelju u 15 sati priprema novu humanitarnu akciju - opet će se spustiti s “Hendrixova” mosta u Zagrebu, kao i lani. Donacija dobrovoljnih priloga ići će udruzi Kolibrići. Max i Jasenka su proglašeni Ponosom Hrvatske u organizaciji 24sata.