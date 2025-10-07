Obavijesti

VIDEO Hrvat oborio rekord na Oktorberfestu: 'U rukama je imao čak 18 krigli pive...'

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Čitatelj 24sata

Čitateljica je dodala da je publika bila oduševljena i nagradila ga velikim pljeskom uz povike

Uspio je oboriti rekord sa čak 18 krigli piva, kazala nam je čitateljica koja nam je ponosno poslala videozapis Hrvatska koji radi na Oktoberfestu u Njemačkoj. Riječ je o Karlu Marakoviću, mladom Hrvatu koji tamo radi kao konobar.

- Svaka krigla na Oktoberfestu teži oko 2,3 kilograma (1 litra piva + staklena krigla), što znači da je Karlo u rukama nosio više od 41 kilogram piva i stakla - kazala je čitateljica.

Dodala je da je publika bila oduševljena i nagradila ga pljeskom, a ovaj podvig samo potvrđuje koliko su konobari na Oktoberfestu poznati po snazi, spretnosti i izdržljivosti.

