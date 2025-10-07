VIDEO Hrvat oborio rekord na Oktorberfestu: 'U rukama je imao čak 18 krigli pive...'

Uspio je oboriti rekord sa čak 18 krigli piva, kazala nam je čitateljica koja nam je ponosno poslala videozapis Hrvatska koji radi na Oktoberfestu u Njemačkoj. Riječ je o Karlu Marakoviću, mladom Hrvatu koji tamo radi kao konobar.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:42 Konobar na Oktoberfestu nosi 18 krigli piva | Video: 24sata Video

- Svaka krigla na Oktoberfestu teži oko 2,3 kilograma (1 litra piva + staklena krigla), što znači da je Karlo u rukama nosio više od 41 kilogram piva i stakla - kazala je čitateljica.

Dodala je da je publika bila oduševljena i nagradila ga pljeskom, a ovaj podvig samo potvrđuje koliko su konobari na Oktoberfestu poznati po snazi, spretnosti i izdržljivosti.