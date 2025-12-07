Obavijesti

VIDEO Hrvat spasio tinejdžericu od seksualnog predatora u Londonu: Morao sam reagirati!

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Instagram Skoki_

"Potrčao sam prema njima, čuo muškarca kako nešto viče na stranom jeziku, dok je djevojčica vikala da ju je uhvatio za stražnjicu, morao sam reagirati", govori nam Skoko

Išao sam s treninga doma u trenutku kad sam s druge strane ceste vidio da se ljudi naguravaju. Kako sam došao bliže vidio sam da se radi o tinejdžerima i muškarcu u crnoj kapuljači. Prvo sam pustio da vidim što se događa, dok nisam vidio da je muškarac udario jednog od mladića, govori nam MMA borac Ivan Skoko (29) iz Ljubuškog.

Postao je britanski 'heroj' i tema poznatih britanskih medija nakon što je spasio djevojčicu od napadača.

- Potrčao sam prema njima, čuo muškarca kako nešto viče na stranom jeziku, dok je djevojčica vikala da ju je uhvatio za stražnjicu, morao sam reagirati - govori nam Skoko, visok 191 cm, koji ima crni pojas u brazilskom jiu-jitsu.

Jednim potezom napadača je polegao na pod i držao do dolaska policije.

- Policija je stigla vrlo brzo i oni su ga obuzdali iako se opirao uhićenju. Dao sam im svoje podatke i napustio mjesto događaja - govori. 

Oborio i lopova na jugu Londona

Ivan, koji vodi treninge brazilskog jiu-jitsua u Fight City Gymu u četvrti Elephant and Castle u južnom Londonu, rekao je kako je situacija sve gora i ne zna kako riješiti problem kriminala. Naime, ovo je drugi put u manje u dva mjeseca da je intervenirao.

Tad je spasio ženu na jugu Londona u podzemnoj željeznici od džepara....

- Čuo sam vrisak i svi su se okrenuli. U sekundi sam ga uhvatio za hoodicu, bacio na pod i zadržao polugom na ruci - ispričao nam je. I tad je napadača držao do dolaska policije. 

- Obavijestio sam ljude oko sebe da pozovu policiju i osoblje stanice. Nisam mu kontrolirao ruke, a vidio sam da poseže za džepom. Upozorio sam ga da mu ne padne na pamet posegnuti za nekim oružjem jer sam profesionalac, a rekao sam i da, ako me ozlijedi, ja ću njega više. Pomirio se da će ga policija uhititi. Tako je ta priča dobila dobar kraj - zaključuje Skoko.

Kod lopova je pronađen čekić kao i dva mobitela, vjerojatno ukradena iz drugih slučajeva.

