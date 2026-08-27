VIDEO Hrvatski branitelji o smrti krvnika Mladića: 'Pravda je spora, ali konačno je stigla'
PULA - Vijest o smrti Ratka Mladića komentirali su i hrvatski branitelji u Puli, koji su ga nazvali ratnim zločincem odgovornim za neke od najtežih zločina počinjenih na prostoru bivše Jugoslavije. Predsjednik HVIDRA-e Pula Janko Zužić rekao je da ga je vijest iznenadila te poručio: "Pravda je spora, ali je konačno stigla." Dodao je da za njih Mladić nije bio nikakav heroj, već jedan od zapovjednika na suprotnoj strani. "Nismo se dali isprovocirati njegovim provokacijama i nismo krenuli istim putem kao oni", rekao je Zužić. Braniteljica Slavica Porubić Kukal kazala je da se Mladićevoj smrti ne treba radovati jer se time ne može vratiti zlo koje je nanio ljudima. "Treba iz ovoga naučiti da je on zločinac koji je osuđen za genocid", poručila je. Dodala je da iza njega ostaju bolna sjećanja i ono što se više ne može vratiti, ljudski životi.