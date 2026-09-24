VIDEO I dalje gase buktinju na Kukuljanovu: 'Puno je otpada zahvaćeno, potrajat će gašenje'

Veliki požar izbio je u srijedu rano ujutro u reciklažnom centru Metis-Kukuljanovo. Dojava o požaru zaprimljena je u 2.59 sati, a gorjele su sekundarne sirovine na površini od oko 1000 četvornih metara, izvijestili su iz Hrvatske vatrogasne zajednice. Zbog širenja dima za područje grada Bakra te općina Čavle, Kostrena, Sveti Kuzam i Draga poslana je SMS poruka putem sustava SRUUK kojom se građane poziva da zatvore prozore i izbjegavaju boravak na otvorenom zbog dima.

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Na intervenciji je angažirano 19 vatrogasaca sa sedam vatrogasnih vozila Javne vatrogasne postrojbe Rijeka i DVD-a Čavle. Požar je lokaliziran u 4.46 sati, no vatrogasci su i dalje na terenu jer traje sanacija požarišta.

- Vatrogasci uz pomoć djelatnika centra i radnih strojeva saniraju požarište. Radi se o velikoj količini sekundarnih sirovina zahvaćenih požarom te će gašenje potrajati - rekao je zapovjednik Vatrogasne zajednice Primorsko-goranske županije Dario Gauš. Dodao je kako zbog velike količine dima djelatnici Zavoda za javno zdravstvo provode potrebna mjerenja.

Vjetar nam za sada odgovara, ali je moguće da kod promjene smjera vjetra dim ide prema objektima - upozorio je Gauš te pozvao građane da prate upute nadležnih službi.

Iz nadležnih službi građanima u slučaju požara na odlagalištima otpada, reciklažnim dvorištima ili industrijskim postrojenjima u blizini naselja savjetuju da zatvore prozore i ne izlažu se dimu.