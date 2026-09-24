Obavijesti

News

Komentari 3
ZABRINUTI ZBOG VJETRA

VIDEO I dalje gase buktinju na Kukuljanovu: 'Puno je otpada zahvaćeno, potrajat će gašenje'

Piše Ivan Hruškovec,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO I dalje gase buktinju na Kukuljanovu: 'Puno je otpada zahvaćeno, potrajat će gašenje'
33
Rijeka: Izbio požar u skladištu Metisa na Kukuljanovu | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Vjetar nam za sada odgovara, ali je moguće da kod promjene smjera vjetra dim ide prema objektima - upozorio je Dario Gauš te pozvao građane da prate upute nadležnih službi

Veliki požar izbio je u srijedu rano ujutro u reciklažnom centru Metis-Kukuljanovo. Dojava o požaru zaprimljena je u 2.59 sati, a gorjele su sekundarne sirovine na površini od oko 1000 četvornih metara, izvijestili su iz Hrvatske vatrogasne zajednice. Zbog širenja dima za područje grada Bakra te općina Čavle, Kostrena, Sveti Kuzam i Draga poslana je SMS poruka putem sustava SRUUK kojom se građane poziva da zatvore prozore i izbjegavaju boravak na otvorenom zbog dima.

POGLEDAJTE VIDEO

Pokretanje videa...

Požar u Rijeci VIDEO
Požar u Rijeci | Video: 24sata/Instagram

Na intervenciji je angažirano 19 vatrogasaca sa sedam vatrogasnih vozila Javne vatrogasne postrojbe Rijeka i DVD-a Čavle. Požar je lokaliziran u 4.46 sati, no vatrogasci su i dalje na terenu jer traje sanacija požarišta.

GRAĐANIMA STIGLO UPOZORENJE Veliki požar kod Rijeke: Gusti dim na Kukuljanovu, pogledajte prizore borbe s buktinjom
Veliki požar kod Rijeke: Gusti dim na Kukuljanovu, pogledajte prizore borbe s buktinjom

- Vatrogasci uz pomoć djelatnika centra i radnih strojeva saniraju požarište. Radi se o velikoj količini sekundarnih sirovina zahvaćenih požarom te će gašenje potrajati - rekao je zapovjednik Vatrogasne zajednice Primorsko-goranske županije Dario Gauš.  Dodao je kako zbog velike količine dima djelatnici Zavoda za javno zdravstvo provode potrebna mjerenja.

Vjetar nam za sada odgovara, ali je moguće da kod promjene smjera vjetra dim ide prema objektima - upozorio je Gauš te pozvao građane da prate upute nadležnih službi.

Iz nadležnih službi građanima u slučaju požara na odlagalištima otpada, reciklažnim dvorištima ili industrijskim postrojenjima u blizini naselja savjetuju da zatvore prozore i ne izlažu se dimu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Holding objavio plaće radnika uoči najavljenog štrajka: Evo koliko zarađuju grobari, cestari
SVE OBJAVILI

Holding objavio plaće radnika uoči najavljenog štrajka: Evo koliko zarađuju grobari, cestari

Radnici Zagrebačkog holdinga i ZET-a traže paket mjera koji uključuje povećanje osnovice plaće, indeksaciju, veću naknadu za prijevoz, korekciju koeficijenata složenosti radnih mjesta te druga materijalna prava
HZZO uvrstio Mounjaro na listu. Doplata do 45 eura: 'Ovo je pobjeda za nas dijabetičare'
ODLUKA NAKON GODINU I POL

HZZO uvrstio Mounjaro na listu. Doplata do 45 eura: 'Ovo je pobjeda za nas dijabetičare'

Doplata će, ovisno o jačini lijeka, iznositi od 25 do 45 eura. Cijena tog lijeka inače se u ljekarnama kreće i do 390 eura, ovisno o jačini lijeka.
Od lijekova za mršavljenje je moguće gubiti vid: Evo što nam o tome kaže stručna liječnica
STANJE U HRVATSKOJ

Od lijekova za mršavljenje je moguće gubiti vid: Evo što nam o tome kaže stručna liječnica

Lijekovi su se počeli uzimati šakom i kapom i tu je nastao problem, rekla je za 24sata doc. dr. sc. Gorana Mirošević, endokrinologinja zagrebačkoga KBC-a Sestre milosrdnice

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026