VIDEO I on je poliglot: Ovako Grbin spika engleski i talijanski

U Rimu se odigrao događaj koji bi mogao uzrujati premijera Plenkovića. Na skupu europskih socijalista Peđa Grbin je, naime, na tečnom talijanskom govorio poput vergla, nadahnuto i tečno – za što je pobrao jak i dug pljesak – no činjenica da jedan Puležan zna talijanski sama po sebi nije čudo u toj, prilično bilingvalnoj regiji.

No, Grbin je govorio i na vrlo dobrom ako ne i odličnom engleskom, s naglaskom koji je bolji od Plenkovićeva.

Sve to ne bi trebalo spominjati kad u Hrvatskoj znanje stranih jezika ne bi bila politička varijabla. Naše biračko tijelo uvijek je bilo sklono na vodeće pozicije birati ljude koji govore više jezika – od Ive Sanadera do Andreja Plenkovića, to je znanje lako monetizirano u politički odnosno izborni kapital.

Grbin, koji nije karizmatičan lider – nije to ni Plenković – je ovim, vjerojatno posve nehotično, zabilježio važan bod u predizbornoj utrci.

Dokle će u njoj dogurati, saznat ćemo za par mjeseci.

A da voditi državu i govoriti strane jezike nije jedno te isto, vidimo i po Plenkoviću i Sanaderu. Kad bi to bio preduvjet, ljudi bi birali prevoditelje...