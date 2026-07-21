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VIDEO INCIDENT U PRIMOŠTENU Muškarac nasrnuo na dječja kolica pred gostima restorana

Piše 24sata,
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VIDEO INCIDENT U PRIMOŠTENU Muškarac nasrnuo na dječja kolica pred gostima restorana
Foto: Općina Primošten
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Najoštrije osuđujemo svaki oblik agresivnog, prijetećeg ili neprimjerenog ponašanja prema gostima ugostiteljskih objekata, osobito kada takvo ponašanje može dovesti do ugrožavanja sigurnosti ljudi, kažu iz Općine

Videozapis incidenta iz stare gradske jezgre Primoštena, koji je objavila Općina Primošten, izazvao je pozornost javnosti nakon što su iz općine, pozivajući se na navode zabrinutih mještana, ustvrdili da je u događaju sudjelovao Ante Luketa, vlasnik ugostiteljskog objekta Rudina. Prema tvrdnjama mještana, incident se dogodio ispred susjednog ugostiteljskog objekta te je bio usmjeren prema njegovim gostima.

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Primošten VIDEO
Primošten | Video: Općina Primošten

Na objavljenoj snimci vidi se muškarac koji nosi dvije drvene reklamne konstrukcije s natpisom 'Restoran Rudina'. Dok prolazi uskom ulicom stare gradske jezgre, reklamnim panoima udara u dječja kolica koja se nalaze ispred gostiju drugog ugostiteljskog objekta. U nastavku snimke jedan od prisutnih muškaraca ustaje i kreće prema njemu, nakon čega se video prekida.

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Povodom objave snimke, Općina Primošten oglasila se službenim priopćenjem u kojem najoštrije osuđuje svaki oblik agresivnog i neprimjerenog ponašanja prema gostima ugostiteljskih objekata te poziva nadležne institucije da što prije ispitaju okolnosti događaja.

Foto: Općina Primošten

- Najoštrije osuđujemo svaki oblik agresivnog, prijetećeg ili neprimjerenog ponašanja prema gostima ugostiteljskih objekata, osobito kada takvo ponašanje može dovesti do ugrožavanja sigurnosti ljudi. Ako snimka vjerno prikazuje ono što se dogodilo, riječ je o ponašanju koje izaziva ozbiljnu zabrinutost i zahtijeva žurnu provjeru svih okolnosti od strane nadležnih institucija - poručili su iz Općine.

Foto: Općina Primošten

U priopćenju ističu kako svaki događaj koji je mogao dovesti do ugrožavanja sigurnosti građana i posjetitelja mora biti detaljno istražen te da je nužno utvrditi sve činjenice. Iz Općine su pritom pozvali nadležna tijela da provedu potrebne izvide, a medije da o slučaju izvještavaju profesionalno i uz očitovanje svih uključenih strana.

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- Snimku dostavljamo radi informiranja javnosti i poduzimanja svih potrebnih radnji - zaključili su u priopćenju.

Upit o incidentu poslali smo i PU šibensko-kninskoj.

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