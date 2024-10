VIDEO Indira Joshi, nepalska 'Severina' u Zagrebu pjevala za više od 700 sunarodnjaka

STVARAJU SE GUŽVE

VIDEO Teška nesreća u Zagrebu: Jedan mrtav u sudaru tramvaja i busa bez putnika u Zapruđu! Tramvaj i autobus bez putnika sudarili su se u Zapruđu u Novom Zagrebu, na kružnom toku. Policija je objavila kako je jedan čovjek poginuo. Tramvajski promet prekinut je u oba smjera, linije 6, 7 i 8 prometuju preusmjereno. Linija 6 Ulicom grada Vukovara do Žitnjaka, linija 7 Ulicom grada Vukovara i Savskom cestom do Savskog mosta, a linija 8 Ulicom grada Vukovara do okretišta Heinzelova

