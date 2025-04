VIDEO Interventna policija na piru u Splitu: 'Gost je aktivirao topovski udar! Oštetio je bus'

Uzvanici jednog vjenčanja u mjestu Vranjic kraj Splita, osim redovnih gostiju koji su dobili pozivnice, imali su i nesvakidašnje goste, i to desetak pripadnika splitske interventne policije koji su morali doći jer je jedan od uzvanika prešao granicu slavlja. Naime, prilikom formiranja kolone, bacio je eksplozivno sredstvo na tlo u blizini metalnog kontejnera, no u zao čas, jer baš u to vrijeme je prolazio autobus javnog prijevoza.

- 26. travnja građanin je aktivirao topovski udar, prilikom kojeg su od detonacije pukla vrata na autobusu javnog gradskog prijevoza. Nitko od putnika nije ozlijeđen, ali su policijski službenici izašli na teren, kazali su u PU Splitsko dalmatinskoj.

I tako su se pripadnici specijalne policije, svi odjeveni u plave službene uniforme, zbog istrage, našli na vjenčanju gdje je napravljena i snimka na kojoj jedna od starijih uzvanica javno govori kako je ona bacila eksplozivno sredstvo.

Na kraju se sve riješilo ali mladenci i svatovi su zbog nepromišljene i opasne radnje svog uzvanika izgubili dio svoga dana. Stoga upozorite svoje goste da zabava nikada ne postane opasnost!

- Ja sam bacila topovski udar, kazuje svečano odjevena dama, ali joj policija nije povjerovala. Gost, koji je bio na vjenčanju, nam je kazao da obično kad uzvanici naprave problem se i javi sve kako drugima ne bi kvarili zabavu, ali kod ove proslave, to nije bio slučaj. Tako policija nije odustala od dolaska na samo slavlje nego je tamo i prionula na operativni rad.

- Tražili su popis gostiju, i zapravo brzo je sve bilo riješeno jer onaj koji je nedostajao, ispostavilo se bacio je topovski udar. Policiji se ipak javio i svjedok koji je to potvrdio, a zapravo svima je bilo jasno da je bolje kazati tko je odgovoran jer je bilo zaista upitno hoće li se svečano slavlje održati ili neće, kazao je uzvanik koji ipak priznaje da se ljudi na vjenčanjima jako opuste pa im pada svašta na um, barem što se pirotehnike tiče.

- Policijski službenici su uhitili osumnjičenika i odveli ga u prostorije policije, a s obzirom na to da je bio i alkoholiziran zadržan je, objasnili su u splitskoj policiji što je bilo s uzvanikom koji je napravio i nemalu materijalnu štetu i ugrozio slavlje. Nije mala stvar ni što mu se stavlja na teret. Radi se o nimalo bezazlenom kaznenom djelu.

- Dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom, provodi se krim istraživanje, pa će se podnijeti prijava Državnom odvjetništvu, zaključili su u splitskoj policiji, te napomenuli da ovo nije prvi put da policija dolazi na vjenčana slavlja, a obično su intervencije i vezane za upotrebu pirotehnike.