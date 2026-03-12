VIDEO Iranski predsjednik među uvjetima za kraj rata traži 'jamstva protiv buduće agresije'

Iranski predsjednik Masud Pezeškian postavio je u srijedu navečer uvjete za mogući kraj rata s Izraelom i Sjedinjenim Državama, a među njima su "čvrsta međunarodna jamstva" koja će osigurati trajni prekid svih napada.

"U razgovoru s čelnicima Rusije i Pakistana, ponovno sam potvrdio iransku predanost miru u regiji. Jedini način da se okonča ovaj rat - koji su pokrenuli cionistički režim i Sjedinjene Države - jest priznavanje legitimnih prava Irana, isplata reparacija i čvrsta međunarodna jamstva protiv buduće agresije", objavio je iranski predsjednik na X-u.

Pokretanje videa... 02:43 Iran | Video: Reuters

Nije precizirao na koja prava misli. Promatrači iranske unutarnje politike kažu da je Pezeškian možda mislio na imenovanje novog vrhovnog vođe i potrebu za međunarodnim priznanjem.

Američki predsjednik Donald Trump rekao je ranije ovog tjedna da "nije zadovoljan" imenovanjem Modžtabe Hameneija za novog iranskog vjerskog vođu i šefa države, rekavši da bi sin ubijenog Alija Hameneija trebao očekivati ​​značajne poteškoće.

"Ne vjerujem da može živjeti u miru", rekao je Trump.