Američki predsjednik Donald Trump rekao je ranije ovog tjedna da "nije zadovoljan" imenovanjem Modžtabe Hameneija za novog iranskog vjerskog vođu i šefa države, rekavši da bi sin ubijenog Alija Hameneija trebao očekivati značajne poteškoće.
VIDEO Iranski predsjednik među uvjetima za kraj rata traži 'jamstva protiv buduće agresije'
Iranski predsjednik Masud Pezeškian postavio je u srijedu navečer uvjete za mogući kraj rata s Izraelom i Sjedinjenim Državama, a među njima su "čvrsta međunarodna jamstva" koja će osigurati trajni prekid svih napada.
"U razgovoru s čelnicima Rusije i Pakistana, ponovno sam potvrdio iransku predanost miru u regiji. Jedini način da se okonča ovaj rat - koji su pokrenuli cionistički režim i Sjedinjene Države - jest priznavanje legitimnih prava Irana, isplata reparacija i čvrsta međunarodna jamstva protiv buduće agresije", objavio je iranski predsjednik na X-u.
Nije precizirao na koja prava misli. Promatrači iranske unutarnje politike kažu da je Pezeškian možda mislio na imenovanje novog vrhovnog vođe i potrebu za međunarodnim priznanjem.
"Ne vjerujem da može živjeti u miru", rekao je Trump.
