Obavijesti

News

Komentari 0
KAKO DO PREKIDA RATA

VIDEO Iranski predsjednik među uvjetima za kraj rata traži 'jamstva protiv buduće agresije'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Iranski predsjednik među uvjetima za kraj rata traži 'jamstva protiv buduće agresije'
Foto: Iran's Presidential website/WANA

Američki predsjednik Donald Trump rekao je ranije ovog tjedna da "nije zadovoljan" imenovanjem Modžtabe Hameneija za novog iranskog vjerskog vođu i šefa države, rekavši da bi sin ubijenog Alija Hameneija trebao očekivati ​​značajne poteškoće.

Iranski predsjednik Masud Pezeškian postavio je u srijedu navečer uvjete za mogući kraj rata s Izraelom i Sjedinjenim Državama, a među njima su "čvrsta međunarodna jamstva" koja će osigurati trajni prekid svih napada. 

"U razgovoru s čelnicima Rusije i Pakistana, ponovno sam potvrdio iransku predanost miru u regiji. Jedini način da se okonča ovaj rat - koji su pokrenuli cionistički režim i Sjedinjene Države - jest priznavanje legitimnih prava Irana, isplata reparacija i čvrsta međunarodna jamstva protiv buduće agresije", objavio je iranski predsjednik na X-u. 

Pokretanje videa...

Iran 02:43
Iran | Video: Reuters

Nije precizirao na koja prava misli. Promatrači iranske unutarnje politike kažu da je Pezeškian možda mislio na imenovanje novog vrhovnog vođe i potrebu za međunarodnim priznanjem.

Američki predsjednik Donald Trump rekao je ranije ovog tjedna da "nije zadovoljan" imenovanjem Modžtabe Hameneija za novog iranskog vjerskog vođu i šefa države, rekavši da bi sin ubijenog Alija Hameneija trebao očekivati ​​značajne poteškoće.

"Ne vjerujem da može živjeti u miru", rekao je Trump.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Iran planira napad na SAD?! Izrael raketira Bejrut, prijete vlastima: 'Utišajte Hezbolah!'
IZ MINUTE U MINUTU

Iran planira napad na SAD?! Izrael raketira Bejrut, prijete vlastima: 'Utišajte Hezbolah!'

Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) objavio je da pokreće „najintenzivniju i najtežu operaciju“ od početka sukoba
Stiže velika promjena, posvuda kiša. Evo što nas čeka za vikend
KRAJ UŽIVANJU NA SUNCU

Stiže velika promjena, posvuda kiša. Evo što nas čeka za vikend

Mjestimice se očekuje kiša ili pljuskovi, koji ponegdje mogu biti praćeni i grmljavinom. U prvom dijelu dana oborina će biti češća na Jadranu
Odgađa se rušenje Vjesnika!
NOVI PROBLEMI

Odgađa se rušenje Vjesnika!

Tvrtka EURCO počela je s pripremama za uklanjanje zgrade, ali naišli su na problem zvan azbest. Rok za završetak radova je 19. svibnja

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026