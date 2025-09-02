VIDEO Istra i večeras na udaru oluja, Trst pod vodom. U srijedu nas čeka još kiše i grmljavina

Nakon potopa koji je u utorak ujutro zahvatio dijelove Istre i donio pravi kaos, Istra je večeras na udaru novih grmljavinskih pljuskova, javlja Istramet. A obilna kiša pala je i u Trstu te potopila gradske ulice.

Talijanski mediji javljaju da je između 19 i 20 sati palo preko 40 litara kiše po četvornom metru, što je izazvalo velike teškoće u prometu, a ulice u gradu izgledale su kao rijeke.

Pokretanje videa... 01:06 Poplavljeno groblje u Umagu | Video: čitatelj/24sata

Crveni križ Bujštine izvijestio je večeras kako su čitav dan obilazili poplavljena područja širom svog područja djelovanja.

- Najteže je bilo na području Grada Novigrada, no intervencije su se obavljale u Umagu Bujama i Brtonigli. Trenutno su svi isušivači na terenu dok se sutra kroz jutro očekuje dolazak još tridesetak isušivača iz nacionalnog logističkog centra Hrvatskog Crvenog križa. Zaprimili smo preko 30 dojava poplavljenih kuća i stanova. Uz privatne objekte stradali su i javni objekti poput Doma umirovljenika Novigrad, Dom zdravlja Umag , dječji vrtići i brojni drugi objekti! Na terenu je sudjelovalo ukupno 11 pripadnika interventnog tima Crvenog križa Bujštine I 13 pripadnika županijskog interventnog tima!!! Timovi su raščišćavali Dom umirovljenika Novigrad i sportsku dvoranu Novigrad kako bi što prije osposobili i pripremili za isušivanje - navode.

Ujutro još kiša i grmljavina, kasnije smirenje

U noći na srijedi i ujutro u Slavoniji, Baranji i Srijemu pretežno će biti oblačno, uz okalno izraženije pljuskove i grmljavinu. Tijekom dana dulja sunčana razdoblja, no i dalje nestabilno. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni. Najniža temperatura zraka od 16 do 18 °C, a najviša oko 25 °C, piše Kristina Klemenčić Novinc za HRT.

U središnjim krajevima bit će malo toplije, no uz promjenjivu naoblaku lokalno će biti pljuskova, većinom kroz noć i ujutro te opet kasno popodne, dok navečer slijedi razvedravanje.

Na sjevernom Jadranu će puhati umjeren sjeverozapadnjak, a navečer podno Velebita bura. Uz promjenjivu naoblaku ponegdje će biti kiše i grmljavine, uglavnom uz obalu i u unutrašnjosti. Najviša temperatura zraka od 22 °C u gorju do 26 °C na otocima.

Na dalmatinskim otocima i do 28 Celzija, navodi se. Uz djelomice sunčano vrijeme i povremeno više oblaka, mjestimice može pasti kiša, većinom u unutrašnjosti. Rano ujutro je lokalno moguće nevrijeme. Nakon jutarnjeg juga zapuhat će umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar.

I na jugu Hrvatske jugo pa sjeverni i sjeverozapadni vjetar, te izmjena sunčanih i oblačnih razdoblja. Povremene kiše bit će rano ujutro te ponovno popodne, ali uglavnom u unutrašnjosti. Najviša temperatura zraka od 25 do 27 °C, podjednaka temperaturi malo do umjereno valovitog mora."

Većinom sunčano, na kopnu ponegdje uz umjerenu naoblaku bit će u četvrtak. Navečer u petak te u noći na subotu naoblačenje u unutrašnjosti uz mjestimičnu kišu ili pljuskove. Ujutro je u unutrašnjosti moguća kratkotrajna magla, osobito u četvrtak. Vjetar uglavnom slab do umjeren sjeverozapadni, na kopnu i sjeverni, a na moru povremeno i jugozapadni, podno Velebita u četvrtak i subotu i bura. Temperatura zraka bez znatnije promjene.