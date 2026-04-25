VIDEO Liječnica o teško nesreći na Cresu: Tri žene su ozlijeđene, jedna je završila na intenzivnoj

Jučer u večernjim satima Objedinjeni hitni bolnički prijem zaprimio je tri osobe koje su ozlijeđene u prometnoj nesreći na Cresu, nakon provedene hitne dijagnostičke obrade i zbrinjavanja jedna je pacijentica podvrnuta hitnom operativnom zahvatu i trenutno se nalazi u jedinici intenzivnog liječenja te stabilnog je stanja dok su preostale dvije pacijentice nakon hitne obrade zbrinute, pri čemu je jedna zadržana na bolničkom liječenju, a druga je otpuštena na kućnu njegu - kazala je dr. Datković iz KBC-a Rijeka o stanju ozlijeđenih žena.

Naime, u teškoj prometnoj nesreći do koje je došlo jučer oko 18.30 sati na Cresu teško su ozlijeđene tri žene, izvijestila je PU primorsko-goranska u subotu.

Izjava liječnice pred Hitnim bolničkim prijemom o ženama stradalim u prometnoj nesreći na Cresu

Do nesreće je došlo kad 45-godišnja vozačica auta riječkih tablica nije prilagodila brzinu uvjetima na cesti. Tu je prešla na suprotnu stranu i udarila u automobil slovenskih tablica, kojim je upravljala djevojka (30).

Od siline udara slovenski automobil je odbačen u kameni suhozid uz rub kolnika.

Nakon toga 45-godišnja vozačica nastavila je kretati se svojim vozilom te je udarila u automobil pulskih tablica kojim je upravljala 27-godišnja hrvatska državljanka, dok se na mjestu suvozača nalazila 23-godišnja putnica.

U prometnoj nesreći ozlijeđene su tri hrvatske državljanke koje su prevezene u KBC Rijeka gdje su im utvrđene teške tjelesne ozljede.

Trudnica je ostala zarobljena u jednom vozilu i rezali smo lim da je izvučemo. Nju je preuzeo liječnički tim helikoptera Hitne pomoći te su odletjeli za KBC Rijeka. Rekao nam je to jučer Marin Brčić, zapovjednik JVP-a Mali Lošinj čiji su vatrogasci u petak poslijepodne izašli na intervenciju.

Teška nesreća na Cresu: Vatrogasci rezali lim da spase trudnicu, stigao i helikopter

Tijekom očevida promet na navedenoj dionici bio je prekinut u oba smjera te se odvijao alternativnim pravcima. Od 21,20 sati promet se odvijao naizmjenično jednim kolničkim trakom, dok je od 22,00 sata u potpunosti normaliziran.