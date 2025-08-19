Obavijesti

News

Komentari 1
TRI POŽARA U NIZU

VIDEO Izgorio auto u požaru u Rtini: 'Pretpostavljamo da je požar buknuo od njega...'

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: < 1 min
3
Foto: Čitatelj 24sata

Riječ je o požaru otvorenog prostora. U požaru je izgorjelo parkirano vozilo te 1000 kvadrata suhe trave

U požaru koji je popodne izbio u Rtini izgorio je parkirani automobil, potvrdio nam je županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić. Dodao je da pretpostavljaju da je požar krenuo od tog parkiranog automoila.

POGLEDAJTE VIDEO:

Požar Rtina Miočići 03:10
Požar Rtina Miočići | Video: čitatelj/24sata

Vatrogasci su, kako je ispričao, imali tri požara. Prvo je buknuo u mjestu Radašinovci te je taj požar brzo lokaliziran. Dva kanadera odmah su preusmjerena na požar u Rtini. 

Riječ je o požaru otvorenog prostora. U požaru je izgorjelo parkirano vozilo te 1000 kvadrata suhe trave.

Foto: Čitatelj 24sata

- Požar se brzo širio. Kanaderi su brzo stigli i stavili ga pod kontrolu - kazao je Rudić.

Posljednji u nizu požara izbio je u Radovinu.

- Gasili su ga kanader i airtractor te zemaljske snage s 20 vatrogasaca i devet vozila. Gorjela je hrastova šuma, makija i trava. Izgorjelo je oko 200x100 hrastove šume - rekao je.

Komentari 1
