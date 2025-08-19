VIDEO Izgorio auto u požaru u Rtini: 'Pretpostavljamo da je požar buknuo od njega...'

U požaru koji je popodne izbio u Rtini izgorio je parkirani automobil, potvrdio nam je županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić. Dodao je da pretpostavljaju da je požar krenuo od tog parkiranog automoila.

Vatrogasci su, kako je ispričao, imali tri požara. Prvo je buknuo u mjestu Radašinovci te je taj požar brzo lokaliziran. Dva kanadera odmah su preusmjerena na požar u Rtini.

Riječ je o požaru otvorenog prostora. U požaru je izgorjelo parkirano vozilo te 1000 kvadrata suhe trave.

- Požar se brzo širio. Kanaderi su brzo stigli i stavili ga pod kontrolu - kazao je Rudić.

Posljednji u nizu požara izbio je u Radovinu.

- Gasili su ga kanader i airtractor te zemaljske snage s 20 vatrogasaca i devet vozila. Gorjela je hrastova šuma, makija i trava. Izgorjelo je oko 200x100 hrastove šume - rekao je.