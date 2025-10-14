VIDEO Auto u plamenu u Novom Zagrebu, stigli su i vatrogasci!

Obavijesti

Na mjesto su stigli vatrogasci i policija

U zagrebačkom kvartu Siget zapalio se automobil u utorak poslije 22.30 sati. Prema snimci koju nam je poslao čitatelj, automobil je u potpunosti izgorio, a u pozadini se čuju sirene. Na teren su izašli vatrogasci i policija.

- Zatvarala sam prozor i primjetila plamen. Odmah sam uočila da gori vozilo. Na mjesto događaja ubrzo su stigli vatrogasci i ugasili požar te izvršili pregled vozila - kaže nam čitateljica, od koje smo saznali da je moguće riječ o Peugeot vozilu.

Foto: Čitatelj 24sata

